Automobilclub-Präsident startet Petition zur Spritpreis-Bremse

09.02.2019, Bayern, München: Michael Haberland, Präsident vom Automobilclub Mobil in Deutschland e.V., spricht auf einer Demo. Der Automobilclub Mobil in Deutschland veranstaltet eine Demonstration «gegen Fahrverbote und für Mobilität» in der bayerischen Landeshauptstadt. Foto: Lino Mirgeler/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

