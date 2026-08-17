An der Landshuter Allee müssen Autofahrer ab Montag für zwei Wochen mit Behinderungen rechnen.

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An der Landshuter Allee müssen sich Autofahrer auf Einschränkungen einstellen.

Die nächsten zwei Wochen wird es unangenehm für Autofahrer am Ring im Nordwesten. Auf der Landshuter Allee, im Abschnitt zwischen Dachauer und Moosacher Straße, saniert das Baureferat die Fahrbahn.

Ab Montag (17. August) bis Sonntag (30. August) kommt es zu folgenden Einschränkungen:

Die Abfahrtsrampe Nordwest und Auffahrtsrampe Südwest zum Georg-Brauchle-Ring werden in den Nächten von Montag bis Donnerstag (20. August) jeweils von 21 Uhr bis 6 Uhr gesperrt.

Von Donnerstag (6 Uhr) bis Sonntag (23. August, 22 Uhr) ist die Landshuter Allee in Fahrtrichtung Nord zwischen Dachauer Straße und Triebstraße/Moosacher Straße vollständig gesperrt.

Die Rampen Dachauer Straße werden in den Nächten von Montag, 24. August bis Donnerstag, 27. August von 21 Uhr bis 6 Uhr gesperrt.

Umleitung in beiden Fahrtrichtungen ausgeschildert

Die Abfahrtsrampe auf der Ostseite zum Georg-Brauchle-Ring wird in den Nächten von Dienstag, 25. August bis Donnerstag, 27. August jeweils von 21 Uhr bis 6 Uhr teilweise gesperrt.

Von Donnerstag, 27. August (6 Uhr) bis Sonntag, 30. August (22 Uhr) ist die Landshuter Allee in Fahrtrichtung Süd zwischen Triebstraße/Moosacher Straße und Dachauer Straße vollständig gesperrt.

Für den Kfz-Verkehr wird in beide Fahrtrichtungen eine Umleitung ausgeschildert. Für Fußgänger, Radler und den ÖPNV gibt es keine Einschränkungen.