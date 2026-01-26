Auszeichnung für Haxnbauer-Wirte: Besondere Narrhalla-Ehre für Wahl und Kuffler

Die Narrhalla zeichnet die Wirte Constantin Wahl und Sebastian Kuffler mit ihrem Faschingsorden aus. Das Wirtshaus im Tal hat im letzten Jahr eröffnet und bereichert den Fasching.

Ihre Hoheit Prinzessin Samantha I., Prinz Stephan I. und der Elferrat der Münchner Narrhalla halten Hof im Haxnbauer. Der große Narrhalla-Orden am Bande geht in diesem Jahr nämlich an die Wirte Constantin Wahl und Sebastian Kuffler, "weil sie den Münchner Fasching so wunderbar und toll begleiten", so die Begründung des Elferrats.

Wahl und Kuffler bezeichnen sich selbst zwar nicht gerade als Faschingslöwen, haben auch kein Kostüm im Schrank. "Aber über die Auszeichnung freuen wir uns natürlich trotzdem sehr", versichern sie. "Das ist ganz toll organisiert mit dem Elferrat“, findet Kuffler und zeigt der AZ die Rückseite seines Prunkordens. Die belegt, wie eng der Haxnbauer mit dem Fasching verbandelt ist. Das Wirtshaus ist nämlich der offizielle Sponsor der Narrhalla-Prunkorden. Kuffler und Wahl haben das Wirtshaus Haxnbauer im letzten Jahr im Tal wiedereröffnet und sind direkt ins Faschingsgeschäft eingestiegen.

Der Haxnbauer mischt nicht nur im Münchner Faschingstreiben mit, sondern ist auch offizieller Sponsor der Narrhalla-Prunkorden am Bande. © Daniel Loeper

Weiberfasching und mehr im Haxnbauer

Auch in diesem Jahr finden dort wieder Faschingsveranstaltungen statt: Der Narrhalla Mädelsabend zum Weiberfasching (12. Februar) mit großem Narrhalla-Auftritt, DJ und Spanferkel-Haxn-Essen. Am Faschingsdienstag öffnet der Haxnbauer zum bunten Faschingstreiben in der Stadt seine Türen für alle. Auch dann wird das Prinzenpaar noch einmal Hof halten.

Samantha I. und Stephan I. haben ein straffes Programm vor sich. Noch sind ihre Schuhe nicht durchgetanzt, wie sie der AZ erzählen, aber sie freuen sich schon auf die vielen Auftritte. Narrhalla-Präsident Matthias Stolz weist auf den sozialen Aspekt des Faschingsvereins hin.

In den nächsten Wochen besucht das Prinzenpaar viele Altenheime und soziale Einrichtungen. Auf dem Programm stehen unter anderem der Verein Lichtblick Hasenbergl und die Landesschule für Körperbehinderte.