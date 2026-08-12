Ausnahme fürs Oktoberfest: MVG überrascht mit Nachricht zur Wiesn

Bei der Münchner U-Bahn werden zwei Stationen saniert. Die Arbeiten sind mit großen Einschränkungen für die Fahrgäste verbunden. Für das größte Volksfest der Welt machen die Arbeiter aber eine Pause.

Die mit starken Einschränkungen für die Fahrgäste verbundenen Sanierungsarbeiten bei den Münchner U-Bahnlinien 3 und 6 liegen im Zeitplan. "Die U-Bahn kann nach aktuellem Stand ab Samstag, 19. September, und damit während des Oktoberfests wieder ohne Einschränkungen fahren", teilte die Pressestelle der Stadtwerke München auf Anfrage mit. Allerdings währt diese Phase nur bis zum 4. Oktober.

Sanierung der U3 und der U6: So geht es nach der Wiesn weiter

Weiter geht es mit den Sanierungsarbeiten vom 5. Oktober bis 27. November. In dieser zweiten Bauphase wird ein Gleis zwischen Sendlinger Tor und Implerstraße gesperrt. Der Betrieb der U3 wird erneut zwischen Sendlinger Tor und Implerstraße unterbrochen. Die U6 kann etwas weiterfahren, zwischen Goetheplatz und Implerstraße wird ein Pendelzug verkehren. Vom 28. November bis 11. April ist dann erst mal wieder alles "normal" – Baupause. Der letzte Bauabschnitt beginnt am 12. April und dauert laut Plan bis 1. August 2027.

Noch bis einschließlich 18. September fahren zwischen Sendlinger Tor und Implerstraße keine U-Bahnen der Linien U3 und U6. Stattdessen verkehren zwei Ersatzbuslinien: Der U6 fährt zwischen Implerstraße, Poccistraße und Goetheplatz zum Sendlinger Tor und umgekehrt. Der X6 fährt von der Implerstraße über Poccistraße und Goetheplatz zum Hauptbahnhof Süd und umgekehrt.