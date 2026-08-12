AZ-Plus

Ausnahme fürs Oktoberfest: MVG überrascht mit Nachricht zur Wiesn

Bei der Münchner U-Bahn werden zwei Stationen saniert. Die Arbeiten sind mit großen Einschränkungen für die Fahrgäste verbunden. Für das größte Volksfest der Welt machen die Arbeiter aber eine Pause.
AZ/dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ als Quelle bevorzugen
In München werden zwei U-Bahn-Stationen grundlegend saniert. (Symbolbild)
In München werden zwei U-Bahn-Stationen grundlegend saniert. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Die mit starken Einschränkungen für die Fahrgäste verbundenen Sanierungsarbeiten bei den Münchner U-Bahnlinien 3 und 6 liegen im Zeitplan. "Die U-Bahn kann nach aktuellem Stand ab Samstag, 19. September, und damit während des Oktoberfests wieder ohne Einschränkungen fahren", teilte die Pressestelle der Stadtwerke München auf Anfrage mit. Allerdings währt diese Phase nur bis zum 4. Oktober.

Sanierung der U3 und der U6: So geht es nach der Wiesn weiter

Weiter geht es mit den Sanierungsarbeiten vom 5. Oktober bis 27. November. In dieser zweiten Bauphase wird ein Gleis zwischen Sendlinger Tor und Implerstraße gesperrt. Der Betrieb der U3 wird erneut zwischen Sendlinger Tor und Implerstraße unterbrochen. Die U6 kann etwas weiterfahren, zwischen Goetheplatz und Implerstraße wird ein Pendelzug verkehren. Vom 28. November bis 11. April ist dann erst mal wieder alles "normal" – Baupause. Der letzte Bauabschnitt beginnt am 12. April und dauert laut Plan bis 1. August 2027.

Noch bis einschließlich 18. September fahren zwischen Sendlinger Tor und Implerstraße keine U-Bahnen der Linien U3 und U6. Stattdessen verkehren zwei Ersatzbuslinien: Der U6 fährt zwischen Implerstraße, Poccistraße und Goetheplatz zum Sendlinger Tor und umgekehrt. Der X6 fährt von der Implerstraße über Poccistraße und Goetheplatz zum Hauptbahnhof Süd und umgekehrt.

 

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.