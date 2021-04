Ausgebucht! AstraZeneca-Sonderimpfaktion stößt auf großes Interesse

Im Rahmen der Sonderaktion "Impfen 60+" der Stadt konnten sich Senioren über 60 bereits einen Impftermin sichern. Schon nach wenigen Stunden waren alle Termine vergeben.

München - AstraZeneca für (fast) alle: Im Rahmen einer Sonderaktion wurden am vergangenen Freitag kurzfristig die Altersgrenzen für Impfungen mit AstraZeneca aufgeweicht. Rund 6.000 Impftermine im Münchner ISAR Klinikum wurden kurzfristig an Über-60-Jährige mit Wohnsitz in München vergeben.

Der Grund für die Aktion: Über 6.000 Dosen konnten im Impfzentrum Riem nicht mehr verimpft werden, nachdem die Erstimpfungen mit AstraZeneca in den Impfzentren seit dem 19. April auf Anweisung des Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege beendet wurden.

Ausgebuchte Impftermine wenige Stunden nach Start

Der Zuspruch zu einer freiwilligen Impfung mit dem Vakzin war allerdings groß: Die ersten sechs Tage der Impfaktion waren am Freitagmittag bereits ausgebucht, nur wenige Stunden nach Anmeldestart. Die restlichen Impftermine für die beiden letzten Aktionstage wurden bis Samstagmittag vergeben. Die Aktion "Impfen 60+" läuft von Samstag, 24. April, bis einschließlich Samstag, 1. Mai.

Für Gesundheitsreferentin Beatrix Zurek drückt der Zuspruch die "große Impfbereitschaft" der Münchner aus: "Dass wir bisher noch nicht mehr Personen impfen konnten, liegt einzig am begrenzten Angebot an Impfstoffen." Sie hoffe sehr, dass bald mehr Impfdosen geliefert würden. Aber: "Allein im Impfzentrum Riem können wir jeden Tag bis zu 7.000 Menschen impfen, hinzu kommt das Angebot der Hausärzte.“