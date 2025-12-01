München ist voll von Baustellen und wo eh schon gebaut wird, kann man auch gleich einen neuen Radweg mitdenken und umsetzen, finden die Grünen. Und nennen auch Ideen, wo das passieren soll.

Eine Ideenskizze für die Unterführung am Haidenauplatz: So könnte die Radwegsführung dort aussehen.

Radweg-Ausbau – das ist eines der ganz großen Themen der Grünen im Stadtrat. Möglichst lückenlos soll das Münchner Radwegenetz werden, möglichst sicher die entstandenen Radwege – dafür ist noch einiges zu tun.

Um hier schneller voranzukommen, fordert die Fraktion Die Grünen/Rosa Liste/Volt, die Radweg-Lücken möglichst in Angriff zu nehmen, wenn an den Straßen ohnehin Bauarbeiten stattfinden.

An der Rosenheimer Straße soll die Übergangslösung bleiben

So einiges ist in Sachen Radwege während der aktuellen Amtsperiode auch schon passiert: Große Teile des Altstadtradlrings sind fertig, auch auf der Zeppelin- und Lindwurmstraße sind neue Radwege entstanden. Erst im Oktober wurde an der Rosenheimer-, Ecke Friedensstraße, ein neuer Radweg stadteinwärts abmarkiert.

Stadtauswärts gibt es unter der dortigen Eisenbahnbrücke derzeit eine Baustelle. Der Radverkehr wird auf einer Autospur geführt. Das sei sicherer für Radfahrer, Autos kämen weiterhin zügig voran, heißt es.

Daher solle diese Verkehrsführung nach Ende der Baustelle so beibehalten werden, so die Fraktion. Durch ein "günstiges Interim mit Markierungen und Pollern" ließe sich das einfach umsetzen.

Der neu abgezeichnete Radweg auf der Rosenheimer Straße stadteinwärts. © Die Grünen/Rosa Liste/Volt/Kasparek

Die derzeitige Baustellensituation an der Rosenheimer Straße. © privat

Beispiele gibt es auch in Berg am Laim und Schwabing

Auch für die Berg-am-Laim-Straße östlich des Haidenauplatzes hatte die Fraktion im Sommer gefordert, gute Erfahrungen einer Baustellenzeit für die Verkehrsplanung zu nutzen und sichere Radwege einzurichten.

Ein weiteres Beispiel ist die Schleißheimer Straße nördlich der Hohenzollernstraße.

Hier am Nordbad will die MVG ab Frühjahr 2026 Tramgleise erneuern und das Fernwärmenetz ausbauen. Die Straße muss also ohnehin aufgerissen werden. Nach den Bauarbeiten soll dann eine geschützte Radinfrastruktur entstehen, statt einfach wieder zu schmale Fahrradwege zu errichten, wie sie derzeit vorhanden sind.

Grünen-Stadtrat Christian Smolka ergänzt dazu: "Manchmal können wir dank Baustellen auch wie in einem Reallabor testen, was eine neue Verkehrsführung für Auswirkungen hat. An der Rosenheimer Straße sehen wir: Hier kann gut ein besserer Radweg hin – und Autos kommen weiterhin prima voran."