Aufwendige Bergung: Schneeräumer fällt am Hauptbahnhof auf Gleise

Ein Angestellter der Bahn fuhr beim Zurücksetzen mit seinem Schneeräum-Auto auf die Gleise. Die Bergung gestaltete sich einigermaßen schwierig.

München - Unfall beim Schneeräumen: Ein 47-jähriger Angestellter der Bahn ist am späten Sonntagabend mit seinem orangenen kleinen Schneeräum-Fahrzeug auf die Gleise am Hauptbahnhof gefallen.

Der 47-jähriger Fahrer wurde leicht verletzt, die Gleise mussten gesperrt werden. © Bundespolizei

Wie die Bundespolizei berichtet, räumte der Mann gegen 22:15 Uhr den Schnee am Bahnsteig 28/29. Beim Zurücksetzen im hinteren Bahnsteigbereich fuhr er dann über die Bahnsteigkante hinaus und stürzte mit seinem rund drei Tonnen schweren Fahrzeug in das Gleisbett.

Hauptbahnhof: Schneeräumer fällt auf Gleise

Der 47-Jährige verletzte sich leicht, ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik. Die Bundespolizei sicherte Spuren am Unfallort und leitete Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr ein. Hierzu wird auch Videomaterial vom Unfallhergang gesichtet.

Die Sachschadenshöhe ist noch nicht bekannt und ebenfalls Gegenstand der Ermittlungen. Aufgrund der aufwändigen Bergungsarbeiten waren die Unfallgleise auch am Montagmorgen weiterhin gesperrt.