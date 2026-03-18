Aufruhr bei "jetzt red i": So reagierte das Publikum auf das OB-Duell zwischen Reiter und Krause

Showdown vor der Stichwahl: Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) traf im Live-Duell auf Grünen-Kandidat Dominik Krause. Vor der Kamera war es ernst, hinter den Kulissen wurde gescherzt. Doch wie gehen die OB-Kandidaten miteinander um? Die AZ war im Studio dabei.

Vor der BR-Sendung "Jetzt red i" warten die Zuschauer auf ihren Einsatz. Sie stehen heute bekanntlich im Mittelpunkt: Im Fernsehstudio dürfen sie den OB-Kandidaten Dieter Reiter (SPD) und Dominik Krause (Grüne) ihre Fragen stellen. Es ist das letzte große Duell vor der OB-Stichwahl am Sonntag. Die AZ ist hinter den Kulissen dabei.

Einige stärken sich vorab mit bereitgestellten Butterbrezen und Getränken, andere stecken die Köpfe zusammen und diskutieren, was sie gleich fragen möchten.

Reiter und Krause begrüßen sich mit Handschlag

Während der Moderator im Studio den Gästen den Ablauf erklärt, wartet Dieter Reiter um Viertel vor acht schon am Rand auf seinen Einsatz. Als Krause dazustößt, begrüßen sich die beiden Kontrahenten mit einem kurzen Handschlag. Die Begrüßung fällt weder überschwänglich noch besonders reserviert aus – eher so wie unter Arbeitskollegen.

Grünen-OB-Kandidat Dominik Krause (l.) und amtierender OB Dieter Reiter (SPD) © Niclas Vaccalluzzo

Auch die Münchner Grünen-Fraktionschefin Mona Fuchs sitzt im Publikum. Fragen wird sie heute jedoch nicht stellen: Der Moderator weist mehrfach darauf hin, dass heute weder Parteifunktionäre noch Amtsträger zu Wort kommen sollen.

Im Studio wirkt das Verhältnis der beiden OB-Kandidaten dann deutlich herzlicher. Krause und Reiter lachen, scherzen und machen gemeinsam, vor Beginn der Sendung, Selfies mit den Zuschauern. Alle wollen sie ein Foto mit den prominenten Stadtpolitiken. "So einen Aufruhr hatten wir noch nie", sagt eine Mitarbeiterin.

Beim Thema Bürokratie wirken Reiter und Krause wie Verwaltungsmitarbeiter

Dann beginnt das Duell. Wichtige Themen der Stadt wie Bürokratie, SEM oder Radwege werden diskutiert. Wirklich hitzig wird es nicht; Reiter und Krause wirken eher wie Verwaltungsmitarbeiter, die gemeinsam dem Publikum Rede und Antwort stehen – nicht wie OB-Kontrahenten, die um die Stadtspitze kämpfen.

Als ein Einspieler von Dieter Reiter mit FC-Bayern-Schal gezeigt wird, grinst der Amtsinhaber kurz. Die anschließenden Fragen zu seinen nicht genehmigten Nebentätigkeiten beantwortet er ähnlich wie in den Tagen zuvor – mit ernster Miene. Krause wiederum äußert sich auch heute nicht direkt zu dem Skandal.

Nachdem die Kameras ausgeschaltet sind, werden trotzdem noch einige offene Fragen beantwortet – etwa zu den Themen Bildung und Ausbau des ÖPNV.

Münchner OB Dieter Reiter (SPD, r.) und sein Kontrahent Dominik Krause. © Niclas Vaccalluzzo

So schnell die Diskussion vorbei ist, so schnell sind Reiter und Krause auch wieder verschwunden. Auch Mona Fuchs folgt ihnen. Schließlich stehen bis Sonntag noch einige Wahlkampftermine an. Der Abschied zwischen den Kontrahenten fällt nach dem Duell dann sogar noch herzlicher aus: Lässig schlagen sie ein und umarmen sich sogar kurz.

Hier finden Sie das OB-Duell zum Nachschauen

In der Sonderausgabe der Bürgersendung " “ vom Bayerischen Rundfunk diskutierten die Kandidatinnen und Kandidaten live über ihre politischen Konzepte und die wichtigsten Themen vor den Stichwahlen in Bayern.

Im Mittelpunkt stand das Münchner Duell zwischen Amtsinhaber Dieter Reiter (SPD) und Dominik Krause (Grüne). Auch die Oberbürgermeister-Rennen in Nürnberg, Regensburg, Bamberg und Erlangen wurden live begleitet. Bei der AZ können Sie die Rede-Duelle im BR24-Livestream nachschauen: