Auf frischer Tat ertappt: Alkohol-Dieb bricht in Sweet Club ein

Auf der Suche nach Alkohol und Bargeld ist ein Mann am Sonntagmorgen in einen Club eingestiegen.

Der Sweet Club am Maximiliansplatz.

Altstadt - Ein 49-Jähriger ist am Sonntag gegen vier Uhr morgens in den Sweet Club am Maximiliansplatz eingebrochen. Dazu schlug er zunächst die Scheibe der rechten Eingangstüre ein.

Polizei erwischt Dieb inflagranti

Noch während des Einbruchs ist die Polizei alarmiert worden. Anwohner hatten gehört, wie die Scheibe zerbrach. Die Beamten konnten den Einbrecher festsetzen, während er im Club nach Bargeld und auch Alkohol suchte.

Er hatte bereits Hochprozentiges im Wert von etwa 500 Euro auf einen Hubwagen gestapelt. Der alkoholisierte Mann (1,0 Promille) wurde festgenommen.