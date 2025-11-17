Auf der Stammstrecke kommt es noch die ganze Woche zu massiven Störungen – das ist der Grund

Münchner müssen sich einmal mehr auf der Stammstrecke in Geduld üben. Schuld ist, einmal mehr, ein Signal, das jetzt repariert werden muss.

Am Wochenende fuhr nur eine sieben Linien über die komplette Stammstrecke. Jetzt steht schon wieder die nächste Störung an, für die ganze Arbeitswoche. (Archivbild)

Was wäre die Stammstrecke nur ohne ihre Störungen? Seit den Herbstferien sind die Münchnerinnen und Münchner im Dauertakt mit Umleitungen, Ausfällen und Ersatzverkehr auf der zentralen Verbindung konfrontiert. Auch nach der Woche Intensivbehandlung Anfang November war kein schnelles Ende in Sicht. Gerade erst am Wochenende fuhr nur eine einzige S-Bahn auf der Strecke. Grund für die letzten Arbeiten: Gleis- und Kabeltiefbauarbeiten sowie die Prüfung des Untergrunds auf mögliche Weltkriegsblindgänger am Ostbahnhof, wo ebenfalls Bauarbeiten für die zweite Stammstrecke laufen.

Nach der Beendigung der Bauarbeiten am Montag folgt nun die nächste Sperrung von Montag bis, aktuell, Freitag. Betroffen sind laut Bahn die Linien S5 und S3.

Einschränkungen auf der Linie S5

Demnach verkehrt die S5 nur zwischen Kreuzstraße und Ostbahnhof. Der Grund: Laut Bahn liegt eine "andauernde Reparatur an einem Signal in Laim" vor, folgende Alternativen bietet die Bahn für Reisende an:

Zwischen Ostbahnhof und Pasing: Alle S-Bahnen der Linien S3, S4, S6 und S8

Zwischen Ostbahnhof/Pasing und Weßling: Die Linie S8

Einschränkungen auf der Linie S3

Laut fällt der 10-Minutentakt bis Freitag aus. Der Grund sei auch hier die Reparatur an dem Signal in Laim. Deswegen entfielen von Montag, den 17. November bis Freitag, den 21. November 2025 ganztägig die S-Bahnen des 10-Minuten-Takts auf der S3, so die Bahn.