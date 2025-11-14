Schon wieder: Münchner S-Bahn-Stammstrecke weitgehend gesperrt

S-Bahn-Fahrgäste in München leiden regelmäßig unter Sperrungen auf der Stammstrecke. Gerade erst liegt eine längere Phase mit Einschränkungen hinter ihnen. Schon steht am Wochenende die nächste an.

Der Bau der zweiten S-Bahn-Stammstrecke verursacht auf der bestehenden immer wieder Probleme. (Archivbild)

Nur wenige Tage nach dem Ende der Einschränkungen in den Herbstferien wird die Münchner S-Bahn-Stammstrecke an diesem Wochenende erneut weitgehend gesperrt. Von Samstag 4.00 Uhr bis Montag um 4.30 Uhr soll nur eine einzige S-Bahn-Linie auf der Strecke fahren. Zudem soll die S2 von Westen her zumindest bis zum Isartor unterwegs sein. Erste Einschränkungen könne es schon am Freitagabend ab 22.20 Uhr geben, teilte die Deutsche Bahn mit.

Die restlichen S-Bahn-Linien enden demnach je nach Route aus Westen kommend am Hauptbahnhof, am Heimeranplatz oder in Pasing. Aus östlicher Richtung ist in Trudering, Giesing und am Ostbahnhof Schluss.

Wie Fahrgäste dennoch in die Innenstadt kommen

Wer dennoch mit der S-Bahn in die Innenstadt will, kann zwischen Trudering und Ostbahnhof in Ersatzbusse umsteigen. Ab Giesing und Heimeranplatz sollte ein Umstieg auf die U-Bahn in Betracht gezogen werden.

Grund für die Einschränkungen sind laut Bahn Gleis- und Kabeltiefbauarbeiten sowie die Prüfung des Untergrunds auf mögliche Weltkriegsblindgänger am Ostbahnhof, wo ebenfalls Bauarbeiten für die zweite Stammstrecke laufen.

Regelmäßige Sperrungen der Stammstrecke nötig

S-Bahnfahrgäste im Raum München wissen, dass die Stammstrecke regelmäßig an Wochenenden für Wartungsarbeiten gesperrt wird. Auch die Arbeiten für die im Bau befindliche zweite Stammstrecke beeinflussen manchmal den Ablauf.

Während der Herbstferien etwa gab es bei fast allen Münchner S-Bahn-Linien Fahrplanänderungen, die Strecke zwischen Pasing und Donnersbergerbrücke blieb vorübergehend gesperrt. Und auch am ersten und zweiten Adventswochenende kommen laut Bahn noch einmal ähnliche Einschränkungen wie an diesem Wochenende auf die Fahrgäste zu.