Auf dem Tollwood brennt die Erde: Schweigeminuten fürs Klima

Ein Zeichen für den Klimaschutz zu setzen - das war die Intention der "Fridays for Future"-Aktivisten, die ein brennendes Bild der Erde auf dem Tollwood präsentierten.

München - Am Dienstagabend haben Fridays for Future und Tollwood ein gemeinsames Zeichen für den Klimaschutz gesetzt und mal eben die Erde abgefackelt. Dafür wurde der Planet mit einem 468 Meter langen Feuerseil belegt und dieses angezündet. Drei Minuten hat es gedauert, bis er komplett verglüht war.

Drei Schweigeminuten fürs Klima

Währenddessen schwieg die Menge. Rund 50 Menschen hielten ein Banner hoch mit der Aufschrift: #Our House is on Fire – act now! (zu deutsch: #Unser Zuhause brennt – handelt jetzt!). Die Aktion möchte auf die zerstörerischen Auswirkungen der Klimakatastrophe aufmerksam machen.

"Noch haben wir es in der Hand, den Temperaturanstieg einzubremsen. Doch es ist allerhöchste Zeit zu handeln. Es braucht uns alle“, so Daniela Schmid, die bei Tollwood die Umweltprojekte leitet.