Auf Betrüger reingefallen: Rentnerin legt Ersparnisse vor die Tür

Trickbetrüger reden der Frau aus Harlaching ein, ihr Geld sei bei ihrer Bank nicht mehr sicher.

München - Seit vielen Monaten blitzen falsche Polizisten mit der Masche überall ab, doch einen Tag nach Weihnachten ist es einem gelungen, einer über 80 Jahre alten Frau aus Harlaching ihre Ersparnisse abzuschwatzen.

Rentnerin verliert etliche zehntausend Euro

Der Anrufer gab sich als Kriminalbeamter aus. Er behauptete, eine Verbrecherbande plane mit Hilfe eines Bankangestellten die Schließfächer der Kunden leer zu räumen. Er forderte die Frau auf, ihre Ersparnisse vorher in Sicherheit zu bringen. Die Rentnerin ließ sich überreden, sämtliche Wertsachen aus dem Schließfach zu holen. Der Anrufer bot an, ein "Kollege" werde das Geld, etliche zehntausend Euro, abholen und in Sicherheit bringen.

Die Frau müsse das Geld lediglich vor ihrer Wohnungstüre abstellen. Als sich später keiner von den angeblichen Polizeibeamten bei der Seniorin meldete und wie vorher vereinbart die Wertsachen wieder zurückbrachte, wurde die Frau am Abend schließlich misstrauisch und verständigte die Polizei.