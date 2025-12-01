Auch Regionalzüge betroffen: Bahnstrecke zum Flughafen München gesperrt

AZ-Plus
Wegen Gleisbauarbeiten kommt es auf einer wichtigen Strecke zum Münchner Flughafen für knapp zwei Wochen zu erheblichen Behinderungen. Was Reisende jetzt wissen müssen.
Tobias Singer, dpa
Wer mit der S-Bahn zum Münchner Flughafen möchte, muss in der nächsten Zeit gut planen. (Symbolbild)
Wegen Gleisbauarbeiten wird es auf der via Neufahrn zum Flughafen München führenden Bahnstrecke erhebliche Behinderungen geben. Von der Sperrung sind vom 1. bis zum 12. Dezember neben der S1 auch Regionalzüge betroffen. "Fahrgäste zwischen München und Flughafen benutzen bitte die Linie S8", teilte die Bahn mit.

Von diesem Montag an werde es eine Streckensperrung mit Ersatzverkehr zwischen Lohhof und dem Flughafen mit allen Unterwegshalten geben. Zudem sollen Expressbusse zwischen Lohhof, Besucherpark und Flughafen Terminal ohne Halt an den anderen Stationen verkehren.

Ausweitung der Bauarbeiten ab 7. Dezember

Vom 7. Dezember an wird die Strecke dann schon ab Feldmoching gesperrt. Auch hier gibt es sowohl einen Ersatzverkehr mit allen Unterwegshalten als auch Expressbusse, die nur in Feldmoching, am Besucherpark und am Terminal halten. "Es verkehren tagsüber von circa 6.00 bis 22.00 Uhr zusätzliche Busse zwischen Feldmoching und Lohhof, sodass in diesem Abschnitt ein 10-Minuten-Takt besteht", erläuterte die Bahn.

Auf der Strecke S1 kommt es erst zwischen Lohhof und Flughafen und dann zwischen Feldmoching Flughafen zur Sperrung wegen Bauarbeiten.
Im gesamten Zeitraum verkehren demnach zwischen Flughafen Terminal und Freising S-Bahn-Pendelzüge im 20-Minuten-Takt. Fahrgäste aus Richtung Lohhof nach Freising sollen mit den Ersatzbussen bis zum Besucherpark des Flughafens fahren und dort in die Pendelzüge umsteigen. In Freising beginnen beziehungsweise enden auch die Regionalzüge Richtung Landshut. Fahrgäste von München nach Landshut sollen mit der S8 zum Besucherpark fahren und dort ebenfalls in die Pendelzüge umsteigen. Analog gilt dies jeweils auch für die umgekehrte Richtung.

Weitere Sperrung im Januar 

Wie die S-Bahn München auf der eigenen Seite mitteilt, bleibt es nicht bei der zweiwöchigen Sperrung im Dezember. Kurz nach Silvester müssen sich Fahrgäste auf weitere Behinderungen im Verkehr einstellen. In der Nacht vom 7. auf den 8. Januar wird von 23.30 bis 2.30 Uhr die Strecke der Linie S1 zwischen Leuchtenbergring und Flughafen gesperrt sein. Der Grund sind Schienenschleifarbeiten. 

In der Nacht vom 8. auf den 9. Januar entfällt die S1 von 21.50 bis 2.30 Uhr zwischen Moosach und Flughafen wegen Instandhaltungsarbeiten. 

  • Mobilitätsfreund vor 19 Minuten / Bewertung:

    Es gab von der SPD einen sehr guten Vorschlag. Eine Eisenbahn-Südwestspange am Flughafen Westkopf. Damit können viele regionale Schienverkehrsprobleme gelöst werden, insbesondere bei Störfällen.
    Die csu will davon nichts wissen, da es die RB/RE Reisezeiten deutlich verkürzen würde.
    Gut, wenn man bedenkt, dass die csu seit 30 Jahren nicht einmal die Erdinger Spange fertig stellen kann.

  • Huldreich vor 43 Minuten / Bewertung:

    Wann funktioniert in diesem armen Deutschland mal etwas nach Plan: Bananenrepublik!👎🏿👺🤮

  • Gelegenheitsleserin vor 32 Minuten / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Huldreich

    @Huldreich
    "Wann funktioniert in diesem armen Deutschland mal etwas nach Plan"

    Der Plan sind in diesem Fall die Gleisbauarbeiten.
    Man könnte die natürlich auch bleiben lassen - aber dann ist das Schienennetz irgendwann so marode, dass gar nichts mehr geht bzw. es tödliche Unfälle gibt.
    Da mache ich lieber vorübergehend mit der S8 den Umweg über den Flughafen, wenn ich nach Landshut fahre.
    Ich bin nämlich betroffen ...

