Auch in München: Durchsuchungen im "Reichsbürger"-Milieu

Im Auftrag der Bundesanwaltschaft durchsucht die Polizei sechs Objekte aus dem "Reichsbürger"-Milieu in ganz Bayern. Darunter auch welche im Stadtgebiet.

München/Karlsruhe - Bei neuen Durchsuchungen im "Reichsbürger"-Milieu hat es auch Aktionen in Bayern gegeben. Nach dpa-Informationen vom Mittwochvormittag wurden oder werden noch sechs Objekte im Bereich dreier Polizeipräsidien durchsucht: München, Unterfranken und Oberbayern Süd.

München: Polizei durchsucht Reichsbürger-Wohnungen

Bei den Durchsuchungen im Auftrag der Bundesanwaltschaft handelt es sich demnach um eine Folgemaßnahme nach der großangelegten Anti-Terror-Razzia gegen sogenannte Reichsbürger in mehreren Bundesländern, Österreich und Italien im vergangenen Dezember. Wie viele Personen nun aktuell im Visier der Ermittler waren und sind und ob es Festnahmen gab, war zunächst unklar.

Am Morgen war es bei einer Durchsuchung in Reutlingen in Baden-Württemberg zu einem Zwischenfall mit Schusswaffen-Gebrauch gekommen. Ein Beamter eines Spezialeinsatzkommandos wurde durch einen Schuss leicht verletzt. Der Beamte ist nach dpa-Informationen stabil und der Täter festgenommen.

Die fünf neuen Beschuldigten kommen aus Bayern, Niedersachsen, Sachsen und der Schweiz. Daneben wurden die Räumlichkeiten von 14 weiteren Personen durchsucht, die nicht als verdächtig gelten. Unter ihnen sind nach Informationen aus Sicherheitskreisen ein Polizist und ein Angehöriger der Bundeswehr. Weitere Festnahmen gab es laut Bundesanwaltschaft nicht.