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Auch bei Bus- und Tramfahrern: Personalabbau bei den Münchner Stadtwerken

Nicht lange ist es her, dass die Stadtwerke Bus- und Tram-Fahrer aus dem Ausland angeworben haben. In den nächsten Jahren jedoch plant der städtische Konzern einen massiven Personalabbau von fast 560 Stellen. Es trifft vor allem den ÖPNV. 
Christina Hertel |
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Nicht lange ist es her, dass die MVG Busfahrer aus dem Ausland angeworben hat. Nun plant das städtische Unternehmen einen massiven Stellenabbau.
Nicht lange ist es her, dass die MVG Busfahrer aus dem Ausland angeworben hat. Nun plant das städtische Unternehmen einen massiven Stellenabbau. © IMAGO/Wolfgang Maria Weber

Erst ein paar Jahre ist es her, dass auch die AZ groß darüber berichtet hat, wie dringend die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) nach Personal sucht. Mit einem Dienstleister bildete sie sogar Busfahrer in Spanien aus.

Damit ist wohl erst einmal Schluss. Wie die AZ erfahren hat, planen die Stadtwerke, zu denen die MVG gehört, einen massiven Stellenabbau – und zwar vor allem im Fahrdienst, bei Bus- und Tramfahrern. Insgesamt geht es um Hunderte Stellen.

Wie die Stadtwerke auf eine Anfrage der AZ hin mitteilen, gab es im gesamten Konzern 2025 10.593 Vollzeitstellen. 2031 sollen es nur noch 10.036 Stellen sein. Es ist also ein Abbau von 557 Stellen in dem städtischen Tochterunternehmen geplant.

Den Bereich Mobilität trifft es besonders hart: Stand 2025 gab es dort 5016 Stellen, 2031 sollen es nur noch 4657 sein, also 359 Stellen weniger.

Dieser Stellenabbau betrifft auch Bereiche, für die die MVG bis vor Kurzem noch Personal angeworben hat: 2025 gab es 641 Stellen für Trambahnfahrer, 2031 sollen es nur noch 580 Stellen sein. Ein Minus von 61 Stellen.

1124 Busfahrer-Stellen gab es 2025. In fünf Jahren sollen es nur noch 972 sein. 152 Busfahrer-Stellen sollen also abgebaut werden. Die AZ hat erst vor wenigen Monaten darüber berichtet, wie vor allem beim Busfahrplan gekürzt wird: Linien entfallen, Takte werden ausgedünnt.

Bisher betrifft das die U-Bahn nicht so sehr. Doch auch in diesem Bereich sollen 2031 weniger Fahrer beschäftigt sein als 2025: 466 waren es damals, 432 sollen es in Zukunft sein.

Es soll keine Entlassungen geben

Entlassungen angeworbener Fahrerinnen oder Fahrer sind laut den Stadtwerken nicht geplant. "Es wurden auch keine angeworbenen Fahrerinnen und Fahrer aus Gründen der Einsparung entlassen. Sollte es zu einer Entlassung gekommen sein, gab es jeweils in der Person liegende Gründe", schreibt ein Sprecher der Stadtwerke.

Es gibt bei den Stadtwerken "Stand heute kein Programm zum Abbau bestehenden Personals". Wie begründet das städtische Unternehmen dann den Personalabbau?

"Wie in jedem wirtschaftlich agierenden Unternehmen gibt es für die kommenden Jahre eine Personalplanung, die sich zum einen am bestehenden Bedarf orientiert und zum anderen den Grundsatz der Effizienz berücksichtigt", schreibt der Stadtwerke-Sprecher.

Der Stellenabbau solle sich aus einer "natürlichen Fluktuation" ergeben, also durch Ruhestandseintritte oder persönliche Veränderungen. Es sollen auch weiterhin neue Mitarbeitende im Fahrdienst gesucht und eingestellt werden, so der Stadtwerke-Sprecher. Im Bereich U-Bahn seien im Vergleich zu heute bis 2031 sogar 17 zusätzliche Stellen geplant – was allerdings dann rechnerisch immer noch weniger Stellen als 2025 sind.

Die Linke: "Ohne Personal keine Verkehrswende"

"Der deutliche Personalabbau irritiert uns", sagt der Linken-Fraktionschef Stefan Jagel. "Ohne ausreichend Personal gibt es keine Mobilitätswende. Sie braucht verlässliche Angebote, und die gibt es nur mit Beschäftigten, die sie sicherstellen können."

Mit einer Anfrage, die Die Linke am Dienstag einreicht und die der AZ schon jetzt vorliegt, will sie genauer erfahren, wie der Personalabbau bei den Stadtwerken abläuft. Zum Beispiel will Die Linke wissen, ob und in welcher Höhe die Stadtwerke Abfindungen gezahlt haben. Auch, wie viel Personalkosten die Stadtwerke durch den Stellenabbau einsparen wollen und wie sie so die Verkehrswende sicherstellen wollen, möchte die Linkspartei erfahren.

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57 Kommentare
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  • Christoph Strebel vor 3 Stunden / Bewertung:

    Die Frage ist nicht, ob man mit ÖPNV oder aber Auto in der Stadt sein Ziel erreichen kann, die Frage ist, ob man überhaupt noch fahren kann. Wer wegen Einschränkungen im ÖPNV auf das Auto umsteigt, bleibt im Stau stecken, wer Fahrrad fährt, wird durch Verkehrsunfall getötet. Fußgänger ebenso. Das Töten anderer Verkehrsteilnehmern wird nur mit Bagatelle- Strafen geahndet.

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  • Mobilitätsfreund vor 7 Stunden / Bewertung:

    Man darf nicht vergessen, welche konservative Parteien die Luftfahrtgebühren senkt und das Geld in die Fossilenergie steckt, damit das Auto Brumm-Brumm macht. Diese Geldgeschenke an die Autolobby, Fossilenergielobby und an die Freizeitfliegerei müssen im Bundes- und Landeshaushalt gegenfinanziert werden. Ebenso die Konservativen Projekte 2. S-Bahntunnel und Stuttgart21, die die Kassen leerfressen, obwohl diese vor den gigantischen Kostenexplosion gewarnt wurden und verkehrlich sehr fragwürdig sind.
    Der ÖPNV Nutzer, die Radfahrer und Fußgänger, die die geringsten Kosten verursachen, müssen die Zeche bezahlen, damit man politisch weiterhin die fossile Autoverkehrspolitik der 1960 Jahre umsetzen kann.
    Oder aus welcher Kassen finanziert ihr den Tankrabatt und deren ins Ausland abfliessende Steuergelder?
    Nochmals für Konservativen Wähler:
    Fossilenergie kaufen für Flugzeug, Auto und Heizung ist Geldverschwendung ans Ausland.
    ÖPNV, Radverkehr, Fußgänger ist Kreislaufwirtschaft.

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  • Da_Ding vor 4 Stunden / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Mobilitätsfreund

    Erkenntnis: Hier schreibt ein Experte für absolut alles

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