Auch am Dienstag: Erneute Proteste der "Letzten Generation" in München

Die Verkehrsblockaden der "Letzten Generation" gehen weiter. Am Dienstag blockierten Aktivisten in München erneut an mehreren Orten den Verkehr.

29. August 2023 - 08:46 Uhr | AZ

Schon am Montag hatten Aktivisten der "Letzten Generation" in München den Verkehr lahmgelegt. © Thomas Gaulke

München - Autofahrer in München müssen sich am Dienstagmorgen erneut auf Verkehrsbehinderungen einstellen. Wie schon am Montag und Ende vergangener Woche haben Aktivisten der "Letzten Generation" an mehreren Orten den Verkehr lahmgelegt. Wie die Polizei mitteilt, kam es es aufgrund nicht angemeldeter Versammlungen an folgenden Orten zu Verkehrsbehinderungen: Passauer Straße / Heckenstallerstraße

Dietlindenstraße / Bidersteinerstraße

A96 Ausfahrt Fürstenrieder Straße

Leopoldstraße /Schenkendorfstraße

Innsbrucker Ring / Grafinger Straße

Nymphenburger Straße / Landshuter Allee Gegen 8.45 Uhr waren vier der sechs Versammlungen durch die Polizei wieder aufgelöst, einzig im Bereich A96 / Fürstenrieder Straße sowie Passauer Straße / Heckenstallerstraße kam es weiter zu Verkehrsbehinderungen.