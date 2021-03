Arri in München trauert um ältesten Mitarbeiter Max Welz

Seit 1945 arbeitete der 95-Jährige für das Unternehmen. Am 22. März verstarb er.

München - Er war der fünfzigste Mitarbeiter seit Firmengründung, als er am 1. August 1945 bei Arri anfing. Max Welz sollte dem Unternehmen, welches heute einer der bekanntesten Anbieter von Kinofilmausrüstung ist, für 62 Jahre treu bleiben und Arri über Jahrzehnte prägen.

Seit 1945 war er bei Arri

Nach seinem Einstieg als Dreher 1945, wurde er innerhalb kurzer Zeit Meister der Dreherei und Fräserei. Ab 1948 durchlief er bei Arri in München zahlreiche Stationen, leitete Abteilungen und baute neue auf. 1992 wurde er in die Geschäftsleitung der Cine Technik berufen, die er 2001 wieder verließ. Zum Abschluss seiner Laufbahn führte er als Geschäftsführer die Arri Gießtechnik in Stephanskirchen wieder in die Gewinnzone.

Sein Enkel ist mittlerweile auch bei Arri

"Mit Max Welz ist der dienstälteste Arri-Mitarbeiter von uns gegangen, ein echter Arri-aner mit Ecken und Kanten, dessen Interesse stets das Wohl und Weh von Arri war", erklärt Franz Kraus, langjähriger Technikvorstand und nun Berater von Arri. Die Verbundenheit zu Arri scheint in der Familie zu liegen: Inzwischen ist auch Enkel Hans-Peter Welz seit vielen Jahren im Unternehmen beschäftigt.