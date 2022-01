Arnulfpark soll drei Stadtbezirken helfen

Seit 2016 ist ein Jugendtreff geplant, jetzt tun sich die BAs zusammen.

München - Eine Lücke im doppelten Sinn wollen die Bezirksausschüsse Neuhausen (Stadtbezirk 9), Maxvorstadt (3) und Schwanthalerhöhe (8) schließen.

Arnulfpark: Wird nun der beschlossene Nachbarschafts- und Jugendtreff gebaut?

Im Arnulfpark fehlt ein soziales Angebot für Jugendliche, aber auch ein Gebäude zwischen zwei Bürohäusern. Die SPD in den drei angrenzenden Stadtteilen sieht in der Baulücke auf dem städtischen Grundstück in der Erika-Mann-Straße nun die Chance, den seit 2016 geplanten Neubau für einen Nachbarschafts- und Jugendtreff umzusetzen.

Die Nachfrage im bestehenden Nachbarschaftstreff sei enorm, die Anbindung der Schwanthalerhöhe durch den Arnulfsteg vergrößert das Einzugsgebiet eines Treffs zusätzlich. Die bestehende Einrichtung sei aber viel zu klein, sagt Felix Lang vom BA 3. Gerade die Pandemie habe gezeigt, dass es bei Treffpunkten junger Menschen Nachbesserungsbedarf gibt, so Seija Knorr-Köning vom BA 9.

Die BAs 3 und 9 folgten den Anträgen bereits.