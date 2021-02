Antrag: Grün-Rot verbannt Autos aus der Maximilianstraße

Weniger Autos, mehr Platz für Fußgänger und Radfahrer: Ein Drittel der Parkplätze in der Maximilianstraße wird noch dieses Jahr wegfallen.

München - Die Prachtmeile der Stadt bekommt ein neues Gesicht: Die grün-rote Rathauskoalition hat am Freitag beantragt, die Maximiliansstraße und den Max-Joseph-Platz neu zu gestalten.

Maximilianstraße: Mehr Platz für Radler

Vor allem Fußgänger und Fahrradfahrer sollen mehr Platz bekommen - was einen Einschnitt bei den Parkplätzen bedeuten wird. "In einem 1. Schritt soll in der Maximilianstraße etwa ein Drittel der Stellplätze noch 2021 entfallen, um mehr Raum mit Aufenthaltsqualität zu schaffen", schreiben die Koalitionäre.

Die Stadträte wollen aber mit den Gewerbetreibenden und dortigen Anwohnern erörtern, wie die Parkplätze anders genutzt werden können " z.B. für den Fuß- und Radverkehr, neue Mobilitätsformen, Freischankflächen, Anlieferung, aber auch für nicht kommerzielle Nutzungsformen und evtl. Begrünung."

Max-Joseph-Platz soll umgestaltet werden

In einem zweiten Schritt soll dann Anfang 2022 der Abschnitt zwischen Residenzstraße und Marstallstraße "weitgehend" vom Durchgangsverkehr befreit werden, ehe dann "der gesamte Bereich bis Karl-Scharnagel-Ring neu gestaltet werden kann und alle Stellplätze zugunsten der Aufenthaltsqualität umgewandelt werden können". Das Planungsreferat soll einen Realisierungswettbewerb ausschreiben, wie der Max-Joseph-Platz neu gestaltet werden kann.