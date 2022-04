Antiquariat Kitzinger in München: Abschied am alten Standort

In diesen Tagen strömen die alten Stammkunden noch einmal an den alten Standort des Antiquariat Kitzinger in der Schellingstraße, um die letzten Bücher aus dem geschlossenen Laden mitzunehmen.

"Total schade!": Ariane von Thüngen ist ein letztes Mal zum Antiquariat Kitzinger in die Schellingstraße gekommen. © Daniel von Loeper

München – Das Uni-Viertel wird ausverkauft, so nehmen das wohl viele wahr, die es lange und gut kennen. Immer mehr Altgeliebtes verschwindet und ganz besonders schmerzt es die Liebhaber der alten Uni-Viertel-Kultur wohl in diesen Tagen. Denn wer kannte nicht das altehrwürdige Antiquariat Kitzinger in der Schellingstraße! Selbst wer selbst schon lange nicht mehr - oder vielleicht überhaupt noch nie - drin war, wusste von der braunen, historischen Fassade und den vielen Büchern hinter den Schaufenstern. Aus und vorbei. In diesen Tagen kommen die alten Stammgäste und nehmen sich noch ein paar Bücher mit, die der neue Eigentümer noch verschenkt, bevor hier endgültig Schluss ist. Bücherberge - und Bücherwürmer, die nach Schätzen suchen. © Daniel von Loeper

Antiquariat Kitzinger: "Eine wunderbare Buchhandlung" Ariane von Thüngen ist Stammkundin und nimmt Abschied. "Total schade!", sagt sie und nimmt ein allerletztes Mal ein Buch mit, "eines von Luigi Pirandello". Auch die Kunsthistorikerin Ulrike Jagla ist gekommen, um sich zu verabschieden: "Ich bin hin und wieder in das Antiquariat rein", erzählt sie der AZ. "Ich werde es in der Schellingstraße vermissen, weil es eine wunderbare Buchhandlung war. Man wurde wunderbar beraten und es war ein wunderbarer Platz. Man spürt dort die Geschichtsträchtigkeit." Auch ihre Tochter Louisa Blankenburg sagt, sie werde diesen besonderen Ort vermissen. "Eine wunderbare Buchhandlung": Kunsthistorikerin Ulrike Jagla und ihre Tochter Louisa Blankenburg. © Daniel von Loeper Einst war das Uni-Viertel geprägt von vielen Antiquariaten. Davon ist nicht mehr viel über. Doch immerhin: Die Freunde des Antiquariat Kitzinger müssen nicht ganz verzichten auf ihren alten Lieblingsladen. Der berühmte Traditions-Standort ist nun zwar dicht. Aber um die Ecke, an der Amalienstraße 65, wo jahrzehntelang das Antiquariat Wölfle seinen Sitz hatte, hat Bernhard Kitzinger einen neuen Laden gefunden. Zwar kleiner, aber "bis mindestens 2031", wie er betont. Ein bisserl Antiquariats-Kultur bleibt dem Uni-Viertel also in jedem Fall noch erhalten. Amalienstraße 65, Dienstag bis Freitag 11 bis 18 Uhr, Samstag 11 bis 16 Uhr