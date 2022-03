Klamotten statt Schreibwaren: Wer in den ehemaligen Kaut-Bullinger einzieht

Eine Modemarke mietet die Kaut-Bullinger-Fläche, die schon immer erste Adresse für Büromaterial in der Münchner Fußgängerzone war.

Altstadt- Das nächste Traditionsgeschäft hat dicht gemacht, die nächste internationale (und austauschbare) Marke breitet sich stattdessen im Zentrum aus. Auf drei Etagen und rund 1-500 Quadratmetern können vor allem junge Frauen im ehemaligen Kaut-Bullinger künftig Klamotten kaufen. Das Schweizer Modelabel Tally Weijl hat die Ladenfläche in der Rosenstraße 8 gemietet.

Tally Weijl zieht offenbar nur vorübergehend ein

Der Laden öffnet am 7. April und ersetzt das Geschäft in der Kaufingestraße. Der Vermieter, Signa Real Estate, kündigte an, Tally Weijl ziehe interimsweise in die Räume ein. Laut Geschäftsführer Tobias Sauerbier arbeite man an einer "Repositionierung des Büro- und Geschäftshauses", nannte aber noch keine konkreten Pläne.

Kaut-Bullinger-Produkte noch online erhältlich

Bis Ende Februar bot das Familienunternehmen Kaut-Bullinger hier seinen Bürobedarf an. Der Papier- und Schreibwarenhersteller vertreibt seine Produkte künftig vor allem online und über den Großhandel. Zwar sei die Schließung schon vor der Pandemie beschlossen worden, der Lockdown im Weihnachtsgeschäft 2020 und im ersten Quartal 2021 habe das Unternehmen zusätzlich getroffen.

Kurz nach der Gründung 1794 hat der Papierhersteller Kaut einen Laden in der Kaufingerstraße eröffnet.