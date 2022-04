Anlaufstelle für Geflüchtete: Kein Radl-Parkplatz mehr im Flügelbahnhof

Die Stadt richtet am Hauptbahnhof eine neue Anlaufstelle für Geflüchtete ein.

Am Münchner Hauptbahnhof wird die Schalterhalle des Starnberger Flügelbahnhofs zur zentralen Anlaufstelle für die Geflüchteten aus der Ukraine. (Archivbild)

München - Noch immer kommen viele Geflüchtete aus der Ukraine am Münchner Hauptbahnhof an. Als neue erste Anlaufstelle soll nun die Schalterhalle des Starnberger Flügelbahnhofs dienen. So geht es aus einer aktuellen Mitteilung der Stadt hervor.

Auch der Infopoint der Caritas zieht um

Ziel sei, dort die Ankunft der Geflüchteten zu bündeln. Auch der Infopoint der Caritas soll dorthin umziehen. Von dort aus werden die Geflüchteten direkt in die Messe gefahren, wo die Stadt Anfang April ein Ankunftszentrum in Betrieb genommen hat.

Wegen der neuen Anlaufstelle im Flügelbahnhof ist es bald nicht mehr möglich, dort Fahrräder abzustellen. Die Stadt wird abgestellte Räder ab Montag, 11. April, kostenpflichtig entfernen.

Anlaufstelle für Geflüchtete: Radfahrer müssen weichen

Stattdessen sollen Radler die Abstellmöglichkeiten an der Bayerstraße und den von der Stadt neu eingerichteten Fahrradstandort an der Dachauer Straße/Ecke Elisenstraße nutzen. Der Weg dorthin ist gekennzeichnet.