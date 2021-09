Angriff bei Fahrkartenkontrolle am Isartor: Verfahren teils eingestellt

Das Münchner Amtsgereicht hat am Freitag im Prozess nach einem umstrittenen Polizeieinsatz in der S-Bahn-Station Isartor das Verfahren gegen den Angeklagten in Teilen eingestellt. Das Verfahren läuft aber in anderen Anklagepunkten weiter.

Der Angeklagte (r.) verbirgt auf dem Weg zu seinem Platz im Verhandlungsraum sein Gesicht. © Peter Kneffel/dpa/archivbild