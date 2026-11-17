Zwei Schwestern aus München sind am Montagabend angetrunken mit dem Auto unterwegs und rammen dabei ein geparktes Auto. Der Unfall wirft Fragen auf.

Mit tüchtig einem im Tank waren am Montagabend gegen 21 Uhr zwei Schwestern (47 und 48) aus München mit ihrem Audi auf der Landshuter Allee in Richtung Norden unterwegs.

Auf Höhe der Hausnummer 10 rammte das dynamische Duo einen Opel, der ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkt war. Durch die Wucht des Aufpralls wurde er auf einen davor geparkten Audi geschoben.

Schwestern mit 0,6 und 1,2 Promille unterwegs

Alle drei Fahrzeuge wurden dabei zum Teil schwer beschädigt, waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Der Sachschaden soll sich laut Polizei auf rund 75.000 Euro belaufen. Da es Unstimmigkeiten über die Fahreigenschaft des Audi gab, wurde er als Beweismittel beschlagnahmt und in die polizeiliche Verwahrstelle gebracht.

Die beiden Schwestern selbst wurden bei dem Unfall leicht verletzt, eine ärztliche Behandlung war allerdings nicht notwendig. Allerdings waren die beiden Damen bei dem Unfall angetrunken, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde. Dabei wurden bei der 47-Jährigen 0,6 Promille ermittelt, ihre ältere Schwester war sogar mit 1,2 Promille unterwegs.

Wer saß beim Unfall am Steuer?

Ob die Alkoholisierung Ursache für den Unfall war und wer von den beiden Schwestern zum Unfallzeitpunkt am Steuer saß, ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Der Führerschein der 48-Jährigen wurde von der Polizei einbehalten, ihre Schwester hat gar keine gültige Fahrerlaubnis, was der Frage der Fahrerin eine besondere Brisanz verleiht.

Während der Unfallaufnahme kam es auf der Landshuter Allee zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Zwei von drei Fahrstreifen in Richtung Norden mussten für rund drei Stunden gesperrt werden.