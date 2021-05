An Kreuzungen in München: Grün-Rot will Parkplätze in Radl-Stellplätze umwandeln

Wegen einer Neuerung in der Straßenverkehrsordnung wollen die Stadtratsfraktionen der Grünen - rosa Liste und SPD/Volt Parkplätze an Kreuzungen in Radl-Stellplätze umwandeln.

München - An Kreuzungen kann es schnell mal unübersichtlich werden. Ein Grund dafür ist laut einem Antrag der Stadtratsfraktionen der Grünen - rosa Liste und SPD/Volt, dass in München "systematisch zu nah an Kreuzungen und Einmündungen geparkt wird". Teilweise würden Autos sogar "in die Kreuzungen hineinragen". Eine Gefahr, besonders für Kinder und Menschen mit Mobilitätseinschränkungen, finden die Fraktionen.

Bezirksausschüsse sollen vorschlagen, wo Parkplätze wegfallen

Die vorgeschlagene Lösung von Grün-Rot: Auto-Parkplätze an Kreuzungen in Stellplätze für Radl und E-Scooter umwandeln. "Der Bedarf an solchen Abstellflächen ist in allen Stadtbezirken groß", schreiben die Fraktionen in ihrem Antrag. Nun sollen die Bezirksausschüsse vorschlagen, an welchen Kreuzungen so eine Umwandlung möglich sei.

Anlass für den Antrag ist den Stadträten zufolge auch eine Änderung der Straßenverkehrsordnung, die vorschreibe, , wenn auf der rechten Fahrbahnseite ein Radweg vorhanden ist.