Ampelsystem auf vielbesuchten Plätzen? Überflüssig

Die AZ-Lokalchefin über das Ampelsystem auf Plätzen.

München - Nun gibt es sie also an weiteren sogenannten Party-Hotspots: digitale Füllstandsanzeigen. Dass dieses System im Prinzip ein städtischer Mitarbeiter mit Internetanschluss ist und überhaupt nicht digital - geschenkt.

Die Ampel geht schnurstracks am Problem vorbei

Es ist sogar gut, dass nicht noch mehr des knappen Haushaltsgelds in dieses Projekt geflossen ist. Denn es ist leider vollkommen überflüssig. Gärtnerplatz und Co. sind hip, weil dort viele Menschen sind, nicht obwohl. Die Ampel geht schnurstracks am Problem vorbei.

Und daher ist es auch nicht nachzuvollziehen, dass die Stadt das System, anstatt es einzustellen, auch noch ausweitet. So verschwendet man städtische Mittel!