Am Montag wieder Klimaprotest am Stachus

Es soll wieder losgehen mit den Blockaden in der Stadt – angekündigt ist der Stachus. Die Polizei sieht sich gerüstet.

Stachus, heuer am 7. November: Klimaaktivisten klebten sich zum zweiten Mal in kürzester Zeit auf die Fahrbahn und blockierten den Verkehr.

München - Diese Lage hat es zuletzt im Vorfeld eines Münchner Klimaprotests nicht gegeben. Die Aktivisten von "Letzte Generation" haben vor Tagen angekündigt, erneut in München auf die Straße zu gehen. Erneut am Stachus, am Montag.

Zum dritten Mal am Stachus

Und die Polizei kann sich konkret vorbereiten. Bisher konnte sie nur reagieren, nachdem ein Klimaprotest Form angenommen hatte und bereits Protestierende auf der Fahrbahn klebten - oder an Bürogebäuden. Es ist das insgesamt dritte Mal, dass Klimaaktivisten in München den Stachus als Ort ihres Protests gewählt haben.

Ankündigung per Twitter

Per Twitter hatten sie nach der Freilassung ihrer Mitstreiter aus der Präventivhaft in der Justizvollzugsanstalt Stadelheim angekündigt, sich davon nicht abhalten zu lassen, trotz erneut drohendem Gewahrsam. Uhrzeit und Datum hatte die "Letzte Generation" genau angegeben. Eben am 5. Dezember 2022, am Stachus, direkt beim Taxistand.

Die Polizei will präsent sein

Die Polizei ließ sich am Sonntag nicht in die Karten blicken. "Wir werden am Stachus und in der Stadt präsent sein", kündigte Andreas Franken an, Pressechef der Polizei. Welche Kräfte genau, in welcher Anzahl, an welchem Ort? Dazu könne er und wolle er nichts sagen, so Franken.

Hartes Durchgreifen

Doch egal in welcher Besetzung die Polizei anrückt: Klar ist, dass es diesmal etwas robuster zur Sache gehen dürfte. Denn Franken kündigte an: "Natürlich wollen wir Straftaten verhindern, wie etwa den Verkehr durch Festkleben auf der Straße zu blockieren." Das heißt, die Polizei versucht diesmal mit allen Mitteln, Verkehrsblockaden gar nicht erst entstehen zu lassen, also die Demonstranten daran zu hindern, sich erwartbar festzukleben.

Unangemeldeter Protest

Eine weitere Sache ist diesmal auch anders: Auch wenn der Protest erneut nicht beim Kreisverwaltungsreferat angemeldet ist, geht die Polizei von einer "angekündigten Versammlung" aus, weil sie schon über soziale Netzwerke gezielt bekannt wurde. Wie das die Lage beeinflussen wird, war am Sonntagabend noch nicht abzuschätzen. Polizei-Pressechef Franken betonte, dass Versammlungsfreiheit grundsätzlich ein wichtiges Recht sei.

Eine Finte?

Denkbar ist auch, dass die Klimaaktivisten hier eine Finte planen. Das hat die Polizei ebenfalls im Blick. Es könnte also sein, dass sich ein Teil der Aktivisten am Stachus versammelt und ein anderer Teil - möglicherweise der größere - an einem anderen Standort den bekannten Klebe- und Blockadeprotest vollführt.