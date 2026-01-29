Am Leonrodplatz tut sich der Boden auf – Frau stürzt in zwei Meter tiefes Loch

An einer Baustelle am Leonrodplatz ist der Boden abgesackt. Eine Frau stürzte in ein tiefes Loch und verletzte sich leicht. Der Bereich wurde abgesperrt.

Am Leonrodplatz hat sich ein Loch im Boden aufgetan. Die Polizei hat den Bereich abgesperrt. (Symbolbild)

Am Donnerstagvormittag ist eine Frau am Leonrodplatz in ein Loch am Boden gestürzt und hat sich dabei leichte Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei mitteilte, senkt sich an einer Baustelle, an der aktuell Rohre verlegt werden, der Boden ab und an einer Tramhaltestelle hat sich dadurch ein Loch gebildet.

Das Loch soll nicht sehr groß, allerdings bis zu zwei Meter tief sein. Die Polizei hat den gefährdeten Bereich abgesperrt.

Die Fahrbahn und die Tramschienen sind davon nicht betroffen, der Verkehr geht aktuell weiter. Allerdings kommt es im Tramverkehr bereits zu Verspätungen, wie ein Reporter von der Haltestelle Justitzpalast berichtet.

Eben sollte die Tram 19 noch in 9 Minuten abfahren, kurz darauf waren es schon 16 Minuten. © Ralph Hub

Erst im Herbst wurden in Laim im Baufeld der Tram-Westtangente Hohlräume im Boden im Bereich des U-Bahnbauwerks in der Gotthardstraße festgestellt. Aus Sicherheitsgründen wurde ein Abschnitt der Fürstenrieder Straße gesperrt und der unmittelbar angrenzende Straßenverkehr umgeleitet. Als Ursache der Hohlräume wurde Holz genannt, welches beim Bau des U-Bahnbauwerk verwendet wurde und über die Jahre verrottet ist.