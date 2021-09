Am Hauptbahnhof: Münchnerin (16) in Hinterhof vergewaltigt

Das Opfer konnte telefonisch Hilfe rufen, die Polizei sucht nach Zeugen.

Der Mann zerrte die Münchnerin in einen Hinterhof. (Symbolbild)

München - Die 16-Jährige war am Mittwochnachmittag am Hauptbahnhof unterwegs. Dort sprach sie ein Unbekannter an und machte Annäherungsversuche.

Nachdem die Münchnerin dieses ablehnte, verfolgte der Mann sie und zerrte sie schließlich mit Gewalt in einen nahegelegenen Hinterhof.

Unbekannter vergewaltigt Münchnerin in Hinterhof

Dort nahm er der Polizei zufolge sexuelle Handlungen an der 16-Jährigen vor. Als es der Teenagerin gelang, telefonisch eine Angehörige zu verständigen, ließ der Unbekannte von seinem Opfer an und flüchtete.

Die Angehörige verständigte umgehend die Polizei. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen, an denen mehrere Streifen beteiligt waren, blieben allerdings erfolglos. Durch den Übergriff wurde die 16-Jährige leicht an den Armen verletzt.

Polizei sucht Zeugen

Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden: Männlich, ca. 25-28 Jahre alt, ca. 175 cm groß, vermutlich afrikanische Herkunft, sprach

gebrochen Deutsch und Englisch; er trug dunkle Kleidung (Weste, Shirt, Jogginghose, Cap, hellblaue medizinische Maske).

Zeugenaufruf: Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Hauptbahnhof von der Bayerstraße bis zur Landwehrstraße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 15, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Anmerkung der Redaktion: Da bei dieser Thematik erfahrungsgemäß nicht mit einer sachlichen Diskussion zu rechnen ist, sehen wir uns leider dazu gezwungen, die Kommentarfunktion für diesen Artikel zu deaktivieren.