Am Flughafen München: Polizei schnappt europaweit gesuchten Straftäter

Die Bundespolizei nimmt am Flughafen München einen Mann fest, der in seiner Heimat wegen zahlreicher Straftaten gesucht wird.

Die Bundespolizei konnte am Flughafen München einen europaweit gesuchten Straftäter festnehmen. (Symbolbild)

Der Bundespolizei ist am Dienstag am Münchner Flughafen ein europaweit gesuchter Straftäter ins Netz gegangen. Bei dem Mann handelt es sich um einen 26-jährigen Niederländer.

Wie die Polizei mitteilte, plante der 26-Jährige von Bremen über München nach Los Angeles zu reisen. Vor seinem Abflug in München nach Kalifornien wurde der Niederländer im Rahmen der grenzpolizeilichen Maßnahmen von Beamten der Bundespolizei festgestellt und kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass nach dem 26-Jährigen europaweit gefahndet wird.

26-Jähriger wird wegen zahlreicher Straftaten gesucht

In seiner Heimat wird der Niederländer unter anderem wegen Freiheitsberaubung, Erpressung, Drogenhandels sowie tätlichen Angriffs gesucht. Darüberhinaus lag eine Fahndung der Staatsanwaltschaft Darmstadt gegen den Gesuchten vor.

Nach seiner Festnahme wurde der 26-Jährige dem zuständigen Amtsgericht Landshut vorgeführt, wo er anschließend in die dortige Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurde. Dort wartet er nun auf seine Auslieferung in die Niederlande.