Exhibitionist am Münchner Hauptbahnhof: Bundespolizei sucht Geschädigte

Der Unbekannte soll im S-Bahnbereich unvermittelt seine Hose geöffnet und dann sein Glied mehrfach den Menschen in seiner Nähe gezeigt haben. Die Bundespolizei bittet in der Angelegenheit um Unterstützung.

Der Unbekannte hielt sich am Montag gegen 22.30 Uhr im S-Bahnbereich des Münchner Hauptbahnhofs auf. (Archivbild)

Die Bundespolizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Nachdem sich am vergangenen Montag (12. Januar) ein unbekannter Mann am Münchner Hauptbahnhof entblößt hat, ist sie jetzt auf der Suche nach Geschädigten.

Unbekannter zeigt im S-Bahnbereich vom Hauptbahnhof sein Glied

Der Mann habe umstehenden Reisenden sein unbedecktes Glied präsentiert. Den Angaben zufolge hielt sich der Unbekannte gegen 22.30 Uhr im S-Bahnbereich auf, öffnete unvermittelt seine Hose und holt sein Glied hervor – um es schließlich den Menschen um sich herum mehrfach zu zeigen.

Ein Zeuge, der die Tat beobachten konnte, informierte daraufhin die Bundespolizei. Bevor Bundespolizisten eintrafen, hatte sich der Tatverdächtige bereits vom Ort des Geschehens entfernt. Die Bundespolizei sucht nach Geschädigten des Vorfalls.

Bundespolizei bittet um Mithilfe: So wird der Mann beschrieben

Der Tatverdächtige wird folgendermaßen beschrieben: etwa 40 bis 50 Jahre alt, zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß, von schlanker Statur, schwarzes Haar, europäischer/südländischer Phänotyp; dunkle Augenfarbe, schwarzer Oberlippen- und Kinnbart.

Er war bekleidet mit schwarzer Mütze, schwarzer Jacke mit weißem Logo, schwarzer Hose mit weißer Aufschrift sowie schwarzen Schuhe und grauem Pullover. Außerdem hatte er einen grauen Rucksack dabei.

Die Bundespolizeiinspektion München bittet Geschädigte sowie Personen, die Hinweise zu der Identität des Tatverdächtigen geben können, sich unter der Rufnummer 089/515550-0 zu melden.