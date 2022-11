Altes Rathaus und Alter Peter zeigen unterschiedliche Zeiten: Wer hat an der Uhr gedreht?

Die Uhren am Alten Rathaus und am Alten Peter zeigen unterschiedliche Zeiten an. Welche läuft richtig und welche ist defekt? Die AZ hat bei der Stadt nachgefragt.

17. November 2022 - 18:01 Uhr | Sophie Anfang

Die Uhr am Alten Rathaus ist stehengeblieben. Deshalb zeigt sie jetzt kurz nach sieben an, bis sie repariert wird. © Djordje Matkovic