Altersgrenze für Oberbürgermeister abschaffen? "Entscheidung ist richtig"

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) will die Altersgrenze für bayerische Oberbürgermeister und Landräte aufheben. Davon würde der amtierende OB Dieter Reiter profitieren – die Reaktionen aus München.

München - Eine dritte Amtszeit für Münchens SPD-Oberbürgermeister Dieter Reiter rückt in greifbare Nähe – ein Grund zur Freude? Für den OB selbst auf jeden Fall, schließlich hat er bereits angekündigt, ein drittes Mal antreten zu wollen. "Schön, dass der Ministerpräsident meiner Argumentation folgt und diesen unverständlichen Teil des Gesetzes aufheben will", teilte er am Mittwoch mit.

Wie es weitergeht, zeige sich frühestens in zwei Jahren. "Erst dann wird sich entscheiden, ob mich meine Partei noch einmal aufstellt, wenn ja und wenn ich weiter fit bin, werde ich eine erneute Kandidatur natürlich mit meiner Familie besprechen", so Reiter weiter.

Münchner SPD: "Starre Altersgrenzen abschaffen"

Wohlwollend nimm auch die Münchner SPD Söders Entscheidung zur Kenntnis. "Wir halten es für richtig, die starren Altersgrenzen für Bürgermeisterwahlen, aber auch andere Ämter komplett abzuschaffen", sagte SPD-Chef Christian Köning der AZ. "Die Münchner sollten selbst entscheiden dürfen, wen sie als OB wollen – unabhängig von Altersfragen."

Christian Köning, Chef der Münchner SPD. © Foto: Daniel von Loeper

Sollte sich Dieter Reiter zu einer dritten Amtszeit entschließen und 2026 erneut antreten, würde die SPD das "sehr begrüßen".

CSU: Entscheidung ist "absolut richtig"

Auch der Münchner CSU-Fraktionsvorsitzende Manuel Pretzl hält die Entscheidung, die Altersgrenzen abzuschaffen, für "absolut richtig", teilte er der AZ mit. Und was bedeutet eine mögliche erneute Kandidatur Reiters für die Aussichten der CSU, selbst einen Oberbürgermeister zu stellen?

Manuel Pretzl, Vorsitzender der CSU-Fraktion im Stadtrat.

"Wer in München OB werden will, muss in der Lage sein, jeden zu schlagen", sagt Pretzl. Ob die Münchner ein "Weiter so" unter Reiter wollten - "da habe ich so meine Zweifel".