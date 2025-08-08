AZ-Plus
  • Startseite
  • München
  • Alles Wichtige zum Superbloom-Festival 2025 in München: Line-up, Tickets und Anreise

Alles Wichtige zum Superbloom-Festival 2025 in München: Line-up, Tickets und Anreise

Ende August 2025 steigt im Münchner Olympiapark wieder das Superbloom-Festival. Die AZ fasst alle wichtigen Infos zu Line-up, Tickets, Anfahrt und Programm zusammen.
André Wagner |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 7  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Ende August 2025 findet das Superbloom Festival wieder im Olympiapark statt.
Ende August 2025 findet das Superbloom Festival wieder im Olympiapark statt. © imago/Stefan M. Prager
Carbonatix Pre-Player Loader

Audio von Carbonatix

2022 Jahr feierte das Superbloom-Festival im Olympiapark seine erfolgreiche Premiere. 2025 findet es nun zum vierten Mal in Folge in München statt.

Am Wochenende 30. und 31. August 2025 wird das Festivalgelände am Samstag zwischen 11 und 01 Uhr und am Sonntag zwischen 11 und 0 Uhr geöffnet sein. Und auch 2025 werden wieder zahlreiche musikalische Weltstars in München erwartet. Darunter der US-amerikanische Sänger und Rapper Post Malone, der kanadische Popsänger Shawn Mendes, der irischer Folkrockmusiker Hozier, der niederländische DJ Tiësto, die britische R&B- und Pop-Sängerin Raye sowie die portugiesisch-kanadische Sängerin Nelly Furtado.

Post Malone ist einer der Headliner beim diesjährigen Superbloom-Festival im Münchner Olympiapark.
Post Malone ist einer der Headliner beim diesjährigen Superbloom-Festival im Münchner Olympiapark. © IMAGO

Superbloom-Festival 2025: Das Line-up in München

Folgende Künstler werden beim Superbloom-Festival 2025 in München auftreten (in alphabetischer Reihenfolge, Stand: 14. Juni. April 2025). Die Neuzugänge sind gefettet, weitere Künstler werden im Laufe des Jahres bekanntgegeben.

  • 01099
  • Aaron
  • Alessi Rose
  • Alligatoah
  • Anton Weil
  • BAC
  • Bebe Rexha
  • Bekkaa
  • Cat Burns
  • Conan Gray
  • Cyril
  • Dilla
  • DON WEST
  • Ellice
  • Esther Graf
  • Fabi Rommel
  • Frytz
  • Fyne
  • Giant Rooks
  • Herr Jan
  • Hozier
  • Ikkimel
  • James Hype
  • Jassin
  • Jelly Roll
  • Juizzed
  • Juli
  • Karla Blum
  • Kinders
  • Kybba
  • Luzine
  • Montell Fish
  • Montez
  • Mord auf Ex meets true love
  • Nelly Furtado
  • Niklas Dee
  • Odd Mob
  • Omar Rudberg
  • Post Malone
  • Raye
  • Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys
  • Shawn Mendes
  • Siegfried & Joy
  • Siggi
  • Skuth
  • $oho Bani
  • Souly
  • STVW
  • Suki Waterhouse
  • Teleshop
  • Tiësto
  • Wasia Project
  • Zaho De Sagazan

Weitere Infos zum Line-up findet man auf der Website des Festivals

Tickets für das Superbloom-Festival 2025 in München

AZ-Vorteilswelt Logo Gewinnspiel: SUPERBLOOM Festival

Die Abendzeitung verlost 4 × 2 Tickets für das SUPERBLOOM Festival am 30. und 31. August im Olympiapark München.
  • Jetzt „meine AZ+“ abonnieren und wöchentlich an exklusiven Gewinnspielen wie diesem teilnehmen.
  • Lesen Sie darüber hinaus alle Artikel in voller Länge und mit deutlich weniger Werbung.
  • Sie erhalten wöchentlich einen exklusiven Newsletter von der Chefredaktion.
  • Auf Sie wartet eine exklusive Vorteilswelt mit attraktiven Rabatten.
  • Monatlich kündbar

Jetzt für 1 Euro testen
und am Gewinnspiel teilnehmen

Bereits Abonnent?
Hier einloggen und am Gewinnspiel teilnehmen!

    Die Teilnahme ist bis Sonntag, 17.08., 23:59 Uhr, möglich.
  • Die Gewinner werden per E-Mail und/oder Telefon benachrichtigt.
  • Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die Abwicklung dieses Gewinnspiels verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Nach Ermittlung der Gewinner und deren Benachrichtigung wird die Teilnahme gelöscht. Weitere Hinweise finden Sie hier.
  • Allgemeine Teilnahmebedingungen finden Sie in unseren AGB.

Für das Superbloom-Festival gibt es Tickets in folgenden Kategorien

  • Tagesticket
  • 2-Tage-Ticket (199 Euro)
  • Comfort-Ticket (259 Euro)
  • Comfort Deluxe Ticket (399 Euro)
  • Next Generation Ticket (16-17 Jahre, ab 49 Euro)
  • Kids Ticket

Weitere Ticket-Infos findet man auf der Website des Festivals.

Superbloom-Festival 2025: Workshops und Erlebniswelt

Neben zahlreichen Konzerten auf verschiedenen Bühnen warten auf alle Besucherinnen und Besucher im ganzen Olympiapark verteilt auch verschiedene Workshops, Diskussionen, Performances, Comedy, Lesungen, Sport und weitere Angebote.

Auch für Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren ist mit dem "MiniBloom" etwas geboten. Das genaue Programm und eine Übersicht mit allen auftretenden Künstlerinnen und Künstlern ist auf der Website des Festivals unter superbloom.de zu finden.

Lesen Sie auch

Lesen Sie auch

Anreise zum Festivalgelände: Öffentliche Verkehrsmittel sind die Empfehlung

In Sachen Anfahrt empfiehlt der Veranstalter auf öffentliche Verkehrsmittel oder das Fahrrad zurückzugreifen, da keine speziellen Parkplätze für Autos angeboten werden können. So lässt sich das Festivalgelände am einfachsten mit den U-Bahn-Linien U3 oder U8 bis zur Haltestelle Olympiazentrum erreichen.

Eingänge und Anfahrtsmöglichkeiten beim Superbloom Festival im Olympiapark.
Eingänge und Anfahrtsmöglichkeiten beim Superbloom Festival im Olympiapark. © MVG

Wer allerdings kein Risiko in Bezug auf Überfüllung eingehen möchte, kann alternativ auch mit der Linie U1 bis nach Gern oder der Linie U2 bis zum Scheidplatz fahren und den restlichen Weg laufen. Man kann auch verschiedene Tram- und Bus-Linien, unter anderem zum Petuelring, nutzen.

Weitere Infos zur Anreise zum Festivalgelände findet ihr auf der Website des Veranstalters unter Anfahrt.

Keine Taschen und Rucksäcke: Mietbare Schließfächer auf Superbloom-Festivalgelände

Damit es an den drei Eingängen möglichst zu keinen langen Wartezeiten kommt, weist der Veranstalter außerdem ausdrücklich darauf hin, dass keine Taschen und Rucksäcke, die größer als DIN A4 sind, auf das Festivalgelände mitgenommen werden dürfen.

Vor dem Einlass gibt es keine Möglichkeit zum Verstauen. Wer allerdings seine Wertsachen sicher verwahren möchte, könne über einen externen Dienstleister Schließfächer mieten.

Was mit auf das Festivalgelände genommen werden darf und was man zu Hause lassen muss, findet man detailliert auf der Website des Festivals unter Do's & Dont's.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
7 Kommentare
Artikel kommentieren
  • Witwe Bolte am 01.08.2025 08:50 Uhr / Bewertung:

    Schade, dass Roberto Blanco, Heino, Roland Kaiser, Florian Silbereisen, Nana Mouskouri, Mirelle Mathieu und Bushido nicht "singen". 😭

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Newi83 am 14.06.2025 19:59 Uhr / Bewertung:

    Siegfried und Roy sind dabei. Ich freue mich und die Abbrunzer Boys und Nelly Furzado. Wird ne geile Fete. Bier soll ja von Oettinger sein.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Himbeer-Toni am 01.08.2025 08:35 Uhr / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Newi83

    Sie verwechseln da was. Ordinär ist nicht gleich lustig.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.