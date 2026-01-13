"Alles sinnlos" oder "Ehrenmann"? OB Reiter gibt den Mittleren Ring frei

Oberbürgermeister Dieter Reiter und auch sein CSU-Konkurrent Clemens Baumgärtner begleiten freudestrahlend den Abbau der Tempo-30-Schilder an der Landshuter Allee.

Ein Arbeiter montiert ein neues „50 km/h“-Schild an der Landshuter Allee an. Ab heute kann auf dem mittleren Ring wieder 50 km/h gefahren werden.

Gut kommt Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) in den Kommentaren zu seinem Video von Dienstagfrüh auf Instagram nicht gerade weg ("Wahlkampf lässt grüßen", "alles so sinnlos"), in dem er den Schilderwechsel von 30 zu 50 an der Landshuter Allee im Bewegtbild begleitet.

Das kann aber auch daran liegen, dass nur wenige in solchen Kommentarspalten wirklich Konstruktives zu sagen haben. Immerhin gibt es auch das eine oder andere "Reiter 4 President" oder "ein wahrer Ehrenmann".

Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) hat am Dienstagvormittag freudestrahlend den Abbau der Tempo-30-Schilder an der Landshuter Allee begleitet. © privat

Tempo 50 am Mittleren Ring: Wäre es sogar viel früher möglich gewesen?

Spannend ist ein Aspekt, den Reiter in dem Video anspricht, nämlich dass ein Gutachten gezeigt hat, wie gut die Messwerte dieses Jahr auch mit Tempo 50 werden sollen.

Das Gutachten, auf das sich Reiter bezieht, stammt nämlich bereits vom Februar 2025 – und es bescheinigt das Einhalten des Grenzwerts bei Tempo 50 sogar schon für das Jahr 2025.

Dieses Gutachten der Firma Müller BBM prognostiziert eine Überschreitung "ausschließlich für das Jahr 2024 bei Tempo 50". Für 2025 rechnete das Gutachten mit 39 µg/m³ und für das Jahr 2026 sogar mit 35 µg/m³.

Trotzdem hatte im Stadtrat auch die CSU den Tempo-30-Vorschlag der SPD unterstützt. Denn das Bayerische Verwaltungsgericht hatte der Stadt die Auflage gemacht, dass der Grenzwert sicher und deutlich unterschritten werden muss. Im Urteil von März 2024 steht, dass eine Maßnahme, die den Grenzwert "bloß exakt oder nur knapp" unterschreitet, "allenfalls eingeschränkt geeignet" sei.

Mit dem Jahresmittelwert 2025 von 38 µg/m³ mit Tempo 30 hat die Stadt nun aber mehr geschafft – und es gilt darum jetzt (zumindest vorerst) wieder Tempo 50 auf dem Abschnitt des Rings.

Mit Schild und Schraubenzieher am Ring: CSU-OB-Kandidat Clemens Baumgärtner

Michael Haberland (l), Präsident vom „Mobil in Deutschland e.V.“, und CSU-OB-Kandidat Clemens Baumgärtner mit selbstgebastelten Schildern und Schraubenziehern an der Landshuter Allee. © dpa

Das hatte die CSU im Stadtrat schon im Dezember gefordert. Am Dienstag stehen darum freudestrahlend CSU-Stadtrat (und Autolobbyist) Michael Haberland und OB-Kandidat Clemens Baumgärtner auf der Fußgängerbrücke über der Landshuter Allee, selbst ausgedruckte Schilder und Schraubenzieher in der Hand, fast so, als hätten sie selber Hand angelegt.

Ein neues Fahrverbot wurde übrigens auch noch ausgesprochen: Nur noch Fahrzeuge unter 3,5 Tonnen dürfen ab heute durch den Landshuter-Allee-Tunnel fahren.