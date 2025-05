Alles rund um das CL-Finale in München: Was in der Stadt und in der Allianz Arena los ist

Champions-League-Finale in der Allianz Arena. Was ist los in der Stadt? Was treiben die Fußball-Fans so? Warum ist der Schriftzug am Stadion weg? Und welcher Hollywood-Star wird erwartet?

München - Am Samstagabend um 21 Uhr treten Paris Saint-Germain und Inter Mailand im Champions-League-Finale in der Münchner Allianz Arena aufeinander. Schon vor dem Anpfiff ist in der Stadt und im Stadion einiges los. Die AZ gibt einen Überblick über die Geschehnisse und Besonderheiten in der Stadt und der Arena.

+++ Königsplatz leert sich so langsam +++

Auf der PSG-Fanzone auf dem Königsplatz ist kaum noch was los, die meisten haben sich bereits zur Allianz Arena begeben. Diejenigen, die noch da sind, suchen Schatten unter den Schirmen. Auf der großen Videowall laufen Highlights beider Mannschaften der abgelaufenen CL-Saison.

Der München-Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus der Landeshauptstadt. E-Mail eingeben und stets top informiert sein! Jetzt Anmelden

Ab 17 Uhr ist nicht mehr so viel los am Odeonsplatz. © Kilian Kreitmair

+++ Polizei muss gegnerische Fans trennen +++

Am Dallmayr-Haus kommen sich PSG- und Inter-Fans ins Gehege und provozieren einander. Die Polizei droht mit dem Einsatz von Schlagstöcken. Danach war schnell wieder Ruhe eingekehrt.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (X). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter X über den Consent-Anbieter verweigert

+++ Die ersten Fans sind schon am Stadion +++

Noch sind es vier Stunden bis zum Anpfiff, aber die ersten Fans sind schon an der Allianz Arena angekommen.

Vier Stunden vor Anpfiff kommen die ersten Fans an der Allianz Arena an. © IMAGO/Mustafa Yalcin

+++ Polizei begleitet PSG-Fans durch die Innenstadt +++

Die PSG-Fans werden von der Polizei durch die Innenstadt geführt, vorbei an den von Inter-Fans gefüllten Kneipen. Es hagelt Pfiffe von beiden Seiten. Auch der ein oder andere Mittelfinger wird gezeigt und Napoli-Sprechchöre zur Provokation gesungen (Inter wurde knapp hinter Neapel nur 2.)

PSG-Fans bekommen Begleitschutz von der Polizei, während Inter-Fans singen und pfeifen

Am Marienplatz geht beim Donisl ein PSG-Trikot in Flammen auf, Inter-Fans singen dazu, in der Luft hängt der Geruch von Pyro.

Am Marienplatz geht ein PSG-Trikot in Flammen auf. © Kilian Kreitmair

+++ Inter-Fans entern das Hofbräuhaus +++

Was wäre ein Trip nach München ohne einen Besuch des weltberühmten Hofbräuhauses? Eben, er wäre nicht vollständig. Das denken sich auch hunderte von angereisten Mailand-Fans, die sich eine kühle Maß schmecken lassen.

Inter-Fans lassen sich im Hofbräuhaus eine kühle Maß schmecken. © Killian Kreitmair

+++ Inter-Spieler bestreiten Finale mit Trauerflor +++

Inter Mailand trauert um seinen früheren Präsidenten und Besitzer Ernesto Pellegrini. Der italienische Fußball-Spitzenklub teilte mit, dass Pellegrini im Alter von 84 Jahren verstorben sei. Das Champions-League-Finale gegen Paris Saint-Germain werden die Inter-Profis mit Trauerflor bestreiten.

+++ Absperrungen zwischen Marienplatz und Odeonsplatz aufgebaut +++

Der Marienplatz ist klar in Inter-Hand. Die ersten Pyros wurden schon gezündet. Im Donisl und im Stiftl wird die Stimme mit Bier geölt. Und dann immer wieder Fangesänge abgestimmt. Es wurden zwischen Marienplatz und Odeonsplatz Absperrungen aufgebaut.

Rund um den Marienplatz ist jede Menge los.

+++ München macht mit dem Finale richtig Kasse +++

München wird zur internationalen Fanzone. Aus aller Welt sind Fans zum Champions-League-Finale nach München gereist und machen die Stadt zu einer einzigen Partymeile. Das macht sich auch im aktuell eher klammen Stadtsäckel bemerkbar. Der Hotel- und Gaststättenverband Dehoga rechnet am Final-Wochenende mit rund 90.000 Übernachtungen ausländischer Gäste. Die Stadt München rechnet mit zusätzlichen Einnahmen von 46 Millionen Euro.

+++ Königsplatz wird zur Grande Nation +++

Während der Odeonsplatz fest in der Inter-Hand ist, haben die PSG-Fans den Königsplatz für sich eingenommen. Die Pariser Anhänger stimmen sich mit "PSG allez, PSG allez" und "Ici, c'est Paris" auf das Finale ein. Auch hier ist am Nachmittag alles friedlich, gegen später geht es dann gemeinsam zum Marienplatz um die U6 zur Allianz Arena zu entern.

PSG-Fan am Marienplatz. Am Königsplatz finden sich noch Tausende der Pariser Anhänger. © IMAGO/AllShotLive

+++ Fan-Zonen und Festival im Olympiapark gut besucht +++

Die beiden Fan-Zonen am Odeonsplatz und am Königsplatz sowie das Fan-Festival im Olympiapark sind gegen 15.30 Uhr sehr gut besucht. Laut Polizei herrscht eine tolle und friedliche Stimmung. In zahlreichen Lokalen sitzen Inter- und PSG-Fans zusammen und feiern.

Allerbester Stimmung in der Inter-Fanzone am Odeonsplatz. © Kilian Kreitmair

+++ Bisher ausgelassene Stimmung in München +++

Rund zehn Stunden vor Anpfiff in der Allianz Arena herrscht in München eine ausgelassene Stimmung. Laut Polizei sind die ersten Fans schon auf den Straßen unterwegs und stimmen sich friedlich für das Finale ein.

Noch herrscht zwischen und über den Fans von PSG und Inter Mailand eitel Sonnenschein. © IMAGO/Pierre Teyssot

Auch an den Grenzen und in den Bahnen gab es weitestgehend keine Vorfälle, wie ein Bundespolizei-Sprecher der dpa sagte. Einmal stellten die Ermittler Pyrotechnik an der französischen Grenze sicher, das sei bislang aber schon alles gewesen. Illegale Grenzübertritte oder gar Probleme mit Hooligans gab es demnach noch keine.

+++ Hollywoodstar wird in der Allianz Arena erwartet +++

Ein Hauch von Hollywood wird durch die Allianz Arena wehen. Neben zahlreichen Ex-Fußball-Weltstars wie David Beckham Franck Ribery, Kaka, Luis Figo oder Lothar Matthäus wird zum Champions-League-Finale auch Hollywood-Superstar Tom Cruise erwartet.

Auch Hollywood-Star Tom Cruise wird in der Allianz Arena erwartet, © IMAGO/Carlos Tischler

+++ Polizei rät zum ÖPNV – Bahn und MVG geben Infos zu Zügen und U-Bahnen +++

Wenige Stunden vor dem Champions-League-Finale ist auf den Münchner Straßen besonders viel Verkehr unterwegs. Die Polizei rät daher, das Stadtgebiet mit dem eigenen Auto zu meiden und auf öffentliche Verkehrsmittel auszuweichen.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (X). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter X über den Consent-Anbieter verweigert

Den Fußballfans stehen für ihre Anreise auch mehr Züge und U-Bahnen zur Verfügung. Geplant waren zusätzliche U-Bahnen von der Innenstadt nach Fröttmaning, wie die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) mitteilte. Bereits seit 13.00 Uhr sollte alle fünf Minuten ein Zug kommen, von 15.00 Uhr an alle drei Minuten.

Die Bayerische Regiobahn (BRB) erweiterte ebenfalls ihren Fahrplan. Auf den Strecken von München nach Tegernsee, Lenggries und Bayrischzell werden die letzten Züge erst um 1.10 Uhr abfahren. Nach Rosenheim, Kufstein und Traunstein fährt die letzte Bahn vom Münchner Hauptbahnhof gegen 1.00 Uhr los.

+++ Allianz Arena hat keinen Schriftzug mehr +++

Wer aktuell einen Blick auf die Allianz Arena wirft, dem wird auffallen, dass aktuell der Stadionname fehlt. Da die Allianz kein Sponsor der Uefa ist, wurde der Schriftzug auf der Außenhülle der Arena im Vorfeld des Endspiels extra abmontiert. Dies war auch schon bei der EM 2024 der Fall.

Für das Champions-League-Finale trägt die Allianz Arena deshalb den offiziellen Namen "Munich Football Arena".

Weil die Allianz kein Uefa-Sponsor ist, wurde zum CL-Finale der "Allianz Arena"-Schriftzug auf der Außenhülle temporär entfernt. © IMAGO/Michael Bihlmayer

+++ Linkin Park holen sich einen Vorgeschmack auf München +++

Die amerikanische Nu-Metal-Band Linkin Park unterbricht ihre aktuelle Welttournee und wird als musikalischer Höhepunkt vor dem Anpfiff die Fans anheizen und kann sich schon einmal ein Bild von der Allianz Arena machen. Am 11. Juni 2026 kehrt die Band im Rahmen ihrer "From Zero World Tour" nach München zurück.

+++ Spielt das Wetter mit? +++

Der Wettergott scheint ein Fußball-Fan zu sein. Während es in weiten Teilen der Republik am Samstag zu teils schweren Gewittern mit starken Regenschauern kommen kann, soll München von den Unwettern am Samstag noch verschont bleiben. Am Nachmittag präsentiert sich der Himmel über der Landeshauptstadt im schönsten weiß-blau, mit Temperaturen um die 25 Grad.

+++ So teuer waren die Tickets +++

Wer sich ein Ticket für das Champions-League-Finale ergattern konnte, darf sich glücklich schätzen, denn auf dem freien Markt waren die Mangelware. Insgesamt 64.500 gab es für das Endspiel, jeweils 18.000 Karten gingen an die beiden Final-Teilnehmer, ein Großteil an Sponsoren, in den freien Verkauf kamen kaum Tickets und die waren dann entsprechend teuer. Für die teuerste Kategorie ohne VIP-Zugang wurden Preise von 950 Euro aufgerufen, eine Kategorie darunter 650 Euro und nur wenige Tickets gab es für 180 Euro.

Viel Glück bei der Suche. © IMAGO/AllShotLive

+++ Polizei bewertet CL-Finale als Hochrisikospiel +++

Während die Uefa das Endspiel der Champions League mit einem mittleren Risiko bewertet hat, gilt das Spiel zwischen Inter Mailand und PSG für die Münchner Polizei als Hochrisikospiel. Grund dafür sind rund 500 gewaltbereite Fans aus Mailand und mindestens 150 aus Paris, mit deren Anreise nach München gerechnet wird.