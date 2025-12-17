Linkin Park 2026 live in München: Infos zu Tickets, Setlist, Vorbands und Anfahrt
München – Linkin Park ist im Sommer 2025 auf großer "From Zero World Tour". Im Rahmen des Champions-League-Finales am 31.5. machte die Nu-Metal-Band einen kurzen Abstecher nach München und war in der Allianz Arena das musikalische Highlight kurz vor dem Anpfiff des Endspiels. Dort bekam die Band um die neue Frontfrau Emily Armstrong einen ersten Eindruck, was sie dann im Juni 2026 erwarten dürfte.
Wann spielt Linkin Park in München?
Linkin Park geben am 11. und 12. Juni 2026 Konzerte in München, allerdings nicht im Olympiastadion, sondern in der Allianz Arena, der Heimstätte des FC Bayern München.
Vorverkauf für Linkin Park in München: Gibt es noch Tickets?
Die Konzerte von Linkin Park in der Münchner Allianz Arena sind so gut wie ausverkauft. Während es bei Eventim Mitte Dezember keine Tickets mehr gab, sind bei Ticketmaster noch einige wenige Konzertkarten verfügbar. Die Preise beginnen dort bei rund 83. Euro.
Welche Bands spielen im Vorprogramm von Linkin Park in München?
In der Münchner Allianz Arena werden vor Linkin Park gleich zwei Bands als Supporter auftreten. Zum einen werden das US-amerikanische Hip-Hop-Duo Clipse und zum anderen das US-amerikanisches Elektrorock-Duo Phantogram auf der Bühne stehen. Das gab Linkin Park Mitte Dezember in den Sozialen Medien bekannt.
Setlist: Welche Songs werden Linkin Park in München spielen?
Noch ist die genaue Setlist für das Konzert in München unbekannt, aber anhand der bisherigen Konzerte der "From Zero World Tour" dürften folgende Songs mit hoher Wahrscheinlichkeit dabei sein.
- Somewhere I Belong
- Lying From You
- Crawling
- Two Faced
- New Divide
- The Emptiness Machine
- The Catalyst
- Burn It Down
- Up From the Bottom
- A Place for My Head
- One Step Closer
- Lost
- Overflow
- What I've Done
- Numb
- In the End
- Faint
Encore:
- Papercut
- Let You Fade
- Heavy Is the Crown
- Bleed It Out
Außer München: Wo treten Linkin Park 2026 noch in Deutschland auf?
Neben ihren Gigs in München werden Linkin Park im Rahmen ihrer "From Zero World Tour" 2026 in Deutschland am 1. Juni 2026 noch ein Konzert in Hamburg geben.
Anreise: Wie kommt man zur Allianz Arena?
Wer mit dem Zug am Münchner Hauptbahnhof oder am Münchener-Ostbahnhof ankommt, nimmt anschließend die S-Bahn zum zentralen Umsteigepunkt Marienplatz und steigt dort in die U-Bahnlinie U 6 (Richtung Garching-Forschungszentrum) ein. Ausstieg ist an der Haltestelle Fröttmaning. Die Fahrzeit vom Marienplatz bis nach Fröttmaning beträgt ca. 16 Minuten. Von dort erreicht man das Stadion bequem über die Esplanade.
Wer direkt vom Flughafen München "Franz-Josef-Strauß" zur Allianz Arena möchte, steigt in die S-Bahn-Linie 8 Richtung Herrsching und fährt mit dieser bis zum Marienplatz. Von dort mit der U 6 (Richtung Garching-Forschungszentrum) bis zur Haltestelle Fröttmaning.
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen