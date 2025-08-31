Ende August 2025 steigt im Münchner Olympiapark wieder das Superbloom-Festival. Die AZ fasst alle wichtigen Infos zu Line-up, Tickets, Anfahrt und Programm zusammen.

Ende August 2025 findet das Superbloom Festival wieder im Olympiapark statt.

2022 Jahr feierte das Superbloom-Festival im Olympiapark seine erfolgreiche Premiere. 2025 findet es nun zum vierten Mal in Folge in München statt.

Am Wochenende 30. und 31. August 2025 wird das Festivalgelände am Samstag zwischen 11 und 01 Uhr und am Sonntag zwischen 11 und 0 Uhr geöffnet sein. Und auch 2025 werden wieder zahlreiche musikalische Weltstars in München erwartet. Darunter der US-amerikanische Sänger und Rapper Post Malone, der kanadische Popsänger Shawn Mendes, der irischer Folkrockmusiker Hozier, der niederländische DJ Tiësto, die britische R&B- und Pop-Sängerin Raye sowie die portugiesisch-kanadische Sängerin Nelly Furtado.

Post Malone ist einer der Headliner beim diesjährigen Superbloom-Festival im Münchner Olympiapark. © IMAGO

Superbloom-Festival 2025: Das Line-up in München

Folgende Künstler werden beim Superbloom-Festival 2025 in München auftreten (in alphabetischer Reihenfolge, Stand: 14. Juni. April 2025). Die Neuzugänge sind gefettet, weitere Künstler werden im Laufe des Jahres bekanntgegeben.

01099

Aaron

Alessi Rose

Alligatoah

Anton Weil

BAC

Bebe Rexha

Bekkaa

Cat Burns

Conan Gray

Cyril

Dilla

DON WEST

Ellice

Esther Graf

Fabi Rommel

Frytz

Fyne

Giant Rooks

Herr Jan

Hozier

Ikkimel

James Hype

Jassin

Jelly Roll

Juizzed

Juli

Karla Blum

Kinders

Kybba

Luzine

Montell Fish

Montez

Mord auf Ex meets true love

Nelly Furtado

Niklas Dee

Odd Mob

Omar Rudberg

Post Malone

Raye

Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys

Shawn Mendes

Siegfried & Joy

Siggi

Skuth

$oho Bani

Souly

STVW

Suki Waterhouse

Teleshop

Tiësto

Wasia Project

Zaho De Sagazan

Weitere Infos zum Line-up findet man auf der

Tickets für das Superbloom-Festival 2025 in München

Für das Superbloom-Festival gibt es Tickets in folgenden Kategorien

Tagesticket

2-Tage-Ticket (199 Euro)

Comfort-Ticket (259 Euro)

Comfort Deluxe Ticket (399 Euro)

Next Generation Ticket (16-17 Jahre, ab 49 Euro)

Kids Ticket

Weitere Ticket-Infos findet man auf der .

Superbloom-Festival 2025: Workshops und Erlebniswelt

Neben zahlreichen Konzerten auf verschiedenen Bühnen warten auf alle Besucherinnen und Besucher im ganzen Olympiapark verteilt auch verschiedene Workshops, Diskussionen, Performances, Comedy, Lesungen, Sport und weitere Angebote.

Auch für Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren ist mit dem "MiniBloom" etwas geboten. Das genaue Programm und eine Übersicht mit allen auftretenden Künstlerinnen und Künstlern ist auf der Website des Festivals unter superbloom.de zu finden.

Anreise zum Festivalgelände: Öffentliche Verkehrsmittel sind die Empfehlung

In Sachen Anfahrt empfiehlt der Veranstalter auf öffentliche Verkehrsmittel oder das Fahrrad zurückzugreifen, da keine speziellen Parkplätze für Autos angeboten werden können. So lässt sich das Festivalgelände am einfachsten mit den U-Bahn-Linien U3 oder U8 bis zur Haltestelle Olympiazentrum erreichen.

Eingänge und Anfahrtsmöglichkeiten beim Superbloom Festival im Olympiapark. © MVG

Wer allerdings kein Risiko in Bezug auf Überfüllung eingehen möchte, kann alternativ auch mit der Linie U1 bis nach Gern oder der Linie U2 bis zum Scheidplatz fahren und den restlichen Weg laufen. Man kann auch verschiedene Tram- und Bus-Linien, unter anderem zum Petuelring, nutzen.

Weitere Infos zur Anreise zum Festivalgelände findet ihr auf der

Keine Taschen und Rucksäcke: Mietbare Schließfächer auf Superbloom-Festivalgelände

Damit es an den drei Eingängen möglichst zu keinen langen Wartezeiten kommt, weist der Veranstalter außerdem ausdrücklich darauf hin, dass keine Taschen und Rucksäcke, die größer als DIN A4 sind, auf das Festivalgelände mitgenommen werden dürfen.

Vor dem Einlass gibt es keine Möglichkeit zum Verstauen. Wer allerdings seine Wertsachen sicher verwahren möchte, könne über einen externen Dienstleister Schließfächer mieten.

Was mit auf das Festivalgelände genommen werden darf und was man zu Hause lassen muss, findet man detailliert auf der