Alle Infos zum Superbloom-Festival 2025 in München: Line-up, Tickets und Anreise
Audio von Carbonatix
2022 Jahr feierte das Superbloom-Festival im Olympiapark seine erfolgreiche Premiere. 2025 findet es nun zum vierten Mal in Folge in München statt.
Am Wochenende 30. und 31. August 2025 wird das Festivalgelände am Samstag zwischen 11 und 01 Uhr und am Sonntag zwischen 11 und 0 Uhr geöffnet sein. Und auch 2025 werden wieder zahlreiche musikalische Weltstars in München erwartet. Darunter der US-amerikanische Sänger und Rapper Post Malone, der kanadische Popsänger Shawn Mendes, der irischer Folkrockmusiker Hozier, der niederländische DJ Tiësto, die britische R&B- und Pop-Sängerin Raye sowie die portugiesisch-kanadische Sängerin Nelly Furtado.
Superbloom-Festival 2025: Das Line-up in München
Folgende Künstler werden beim Superbloom-Festival 2025 in München auftreten (in alphabetischer Reihenfolge, Stand: 14. Juni. April 2025). Die Neuzugänge sind gefettet, weitere Künstler werden im Laufe des Jahres bekanntgegeben.
- 01099
- Aaron
- Alessi Rose
- Alligatoah
- Anton Weil
- BAC
- Bebe Rexha
- Bekkaa
- Cat Burns
- Conan Gray
- Cyril
- Dilla
- DON WEST
- Ellice
- Esther Graf
- Fabi Rommel
- Frytz
- Fyne
- Giant Rooks
- Herr Jan
- Hozier
- Ikkimel
- James Hype
- Jassin
- Jelly Roll
- Juizzed
- Juli
- Karla Blum
- Kinders
- Kybba
- Luzine
- Montell Fish
- Montez
- Mord auf Ex meets true love
- Nelly Furtado
- Niklas Dee
- Odd Mob
- Omar Rudberg
- Post Malone
- Raye
- Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys
- Shawn Mendes
- Siegfried & Joy
- Siggi
- Skuth
- $oho Bani
- Souly
- STVW
- Suki Waterhouse
- Teleshop
- Tiësto
- Wasia Project
- Zaho De Sagazan
Weitere Infos zum Line-up findet man auf der Website des Festivals
Tickets für das Superbloom-Festival 2025 in München
Für das Superbloom-Festival gibt es Tickets in folgenden Kategorien
- Tagesticket
- 2-Tage-Ticket (199 Euro)
- Comfort-Ticket (259 Euro)
- Comfort Deluxe Ticket (399 Euro)
- Next Generation Ticket (16-17 Jahre, ab 49 Euro)
- Kids Ticket
Weitere Ticket-Infos findet man auf der Website des Festivals.
Superbloom-Festival 2025: Workshops und Erlebniswelt
Neben zahlreichen Konzerten auf verschiedenen Bühnen warten auf alle Besucherinnen und Besucher im ganzen Olympiapark verteilt auch verschiedene Workshops, Diskussionen, Performances, Comedy, Lesungen, Sport und weitere Angebote.
Auch für Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren ist mit dem "MiniBloom" etwas geboten. Das genaue Programm und eine Übersicht mit allen auftretenden Künstlerinnen und Künstlern ist auf der Website des Festivals unter superbloom.de zu finden.
Anreise zum Festivalgelände: Öffentliche Verkehrsmittel sind die Empfehlung
In Sachen Anfahrt empfiehlt der Veranstalter auf öffentliche Verkehrsmittel oder das Fahrrad zurückzugreifen, da keine speziellen Parkplätze für Autos angeboten werden können. So lässt sich das Festivalgelände am einfachsten mit den U-Bahn-Linien U3 oder U8 bis zur Haltestelle Olympiazentrum erreichen.
Wer allerdings kein Risiko in Bezug auf Überfüllung eingehen möchte, kann alternativ auch mit der Linie U1 bis nach Gern oder der Linie U2 bis zum Scheidplatz fahren und den restlichen Weg laufen. Man kann auch verschiedene Tram- und Bus-Linien, unter anderem zum Petuelring, nutzen.
Weitere Infos zur Anreise zum Festivalgelände findet ihr auf der Website des Veranstalters unter Anfahrt.
Keine Taschen und Rucksäcke: Mietbare Schließfächer auf Superbloom-Festivalgelände
Damit es an den drei Eingängen möglichst zu keinen langen Wartezeiten kommt, weist der Veranstalter außerdem ausdrücklich darauf hin, dass keine Taschen und Rucksäcke, die größer als DIN A4 sind, auf das Festivalgelände mitgenommen werden dürfen.
Vor dem Einlass gibt es keine Möglichkeit zum Verstauen. Wer allerdings seine Wertsachen sicher verwahren möchte, könne über einen externen Dienstleister Schließfächer mieten.
Was mit auf das Festivalgelände genommen werden darf und was man zu Hause lassen muss, findet man detailliert auf der Website des Festivals unter Do's & Dont's.
- Themen:
- München
- Olympiapark
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen