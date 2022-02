Aktion geplatzt: Polizei stoppt Luftballon-Demonstranten am Flughafen

Die Polizei hat am Morgen zwei Aktivisten - eine Frau aus Heidelberg und einen Mann aus München - in der Nähe des Flughafens festgenommen. Der 23-Jährige war bereits bei der Aktion tags zuvor aufgefallen.

An mehreren Flughäfen - so wie hier in Frankfurt - ging die Polizei gegen den Luftballon-Protest der Klimaaktivisten "Letzte Generation" vor.

München - Am vergangenen Donnerstag hatten die Klimaaktivisten die Polizei am Flughafen bereits auf den Plan gerufen, am Freitagmorgen wollten sie dort dann in einer weiteren Protestaktion Luftballons aufsteigen lassen – wurden aber von Einsatzkräften daran gehindert.

Flughafen München: Aktivisten wollen 94 Luftballons aufsteigen lassen

Wie die Polizei berichtet, nahmen Beamte der Polizeiinspektion Flughafen München gegen 7.10 Uhr am westlichen Außenzaun der südlichen Start- und Landebahn einen Mann und eine Frau fest, sich im öffentlichen Bereich aufhielten und insgesamt 94 Luftballons dabei hatten.

Nach der Ankündigung der Gruppierung "Letzte Generation", den Betrieb unter anderem am Flughafen München durch aufsteigende Luftballons stören zu wollen, hatte die Flughafen-Polizei ihre üblichen Sicherheitsstreifen mit Unterstützung der Bayerischen Bereitschaftspolizei im äußeren Flughafenbereich ausgeweitet.

Aktivisten am Flughafen: Strafverfahren wegen versuchter Nötigung

Die Luftballons wurden von der Landespolizei sichergestellt, ehe sie Auswirkungen auf den Betrieb des Flughafens hatten. Gegen das Aktivisten-Duo - einen 23-jährigen Mann aus München und eine 20-jährige Frau aus Heidelberg - wurde in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Landshut ein Strafverfahren wegen versuchter Nötigung eingeleitet.

23-Jähriger wegen der Ereignisse vom Vortag polizeibekannt

Der 23-jährige Münchner war bereits an der Aktion am Donnerstag beteiligt gewesen, so dass die Landespolizei "derzeit weitere gefahrenabwehrende Maßnahmen gegen den Mann" prüft. Seine Begleiterin kündigte noch vor der Polizei weitere gleichgelagerte Straftaten im selben Zusammenhang an.

Die beiden festgenommenen Personen befinden sich zur Zeit bei der Polizeiinspektion Flughafen München, die Ermittlungen dauern an.