Aigner würdigt Aiwanger in der Frauenkirche: "Eines der größten politischen Talente"

Politisch haben Markus Söder und Hubert Aiwanger seit Jahren eng zusammengearbeitet, waren immer aber auch Konkurrenten. Beim Trauerakt fallen persönliche Worte voller Trauer und Anerkennung.

Der Sarg von Hubert Aiwanger steht vor Beginn des Pontifikalrequiems und des Trauerstaatsakts für den verstorbenen bayerischen Wirtschaftsminister in der Frauenkirche.

Sven Hoppe (dpa) 5 Der Sarg von Hubert Aiwanger steht vor Beginn des Pontifikalrequiems und des Trauerstaatsakts für den verstorbenen bayerischen Wirtschaftsminister in der Frauenkirche.

Sven Hoppe (dpa POOL) 5 In der Frauenkirche liegt beim Pontifikalrequiem für den verstorbenen bayerischen Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) ein Kondolenzbuch auf einem Tisch.

Beim Trauerstaatsakt für den verstorbenen bayerischen Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger hat Ministerpräsident Markus Söder dessen politisches Lebenswerk gewürdigt. "Sein Tod, der trifft uns alle über Parteigrenzen hinweg, über gesellschaftliche Grenzen weg. Ganz Bayern trauert", sagte der sichtlich bewegte CSU-Chef in seiner Rede in der Münchner Frauenkirche. Heute gehe ein echter Staatsmann. "Lieber Hubert, wir werden dich nie vergessen."

Vollblutpolitiker und Heimatmensch

"Hubert Aiwanger war nicht nur Wirtschaftsminister und stellvertretender Ministerpräsident, er war ein echtes bayerisches Original, ein Vollblutpolitiker, ein Heimatmensch, naturverbunden und ja, warmherzig", betonte Söder. Aiwanger sei nie sein Ministeramt das Wichtigste gewesen, "sondern die Persönlichkeit. Und der Mensch".

Aiwanger sei verwurzelt wie kaum ein Zweiter in seiner niederbayerischen Heimat gewesen, sagte Söder. Für seinen Dialekt sei er oft verspottet und manchmal ausgelacht worden. "Dabei hat er es mit Stolz getan. Und er hat recht. Dialekt macht schlau. Und alle, die gedacht haben, dass der Dialekt ein Ausdruck sei, dass jemand nicht so gebildet ist, Hubert hat es widerlegt. Er war ein blitzgescheiter Mann."

Aigner spricht von einem "furchtbaren Schock"

"Es ist noch immer ein furchtbarer Schock. Die Nachricht hat sich keineswegs gesetzt", sagte Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU). Sie könne Aiwangers plötzlichen Tod immer noch nicht fassen. Aiwanger sei Autor und Motor der Erfolgsgeschichte der Freien Wähler gewesen, ohne seinen unermüdlichen Einsatz wäre der Aufstieg der Partei bis in die bayerische Staatsregierung nicht möglich gewesen.

Aiwanger habe sich entschieden, "sich selbst treu zu bleiben, kein Blatt vor den Mund zu nehmen und robust in die Debatten zu gehen, gerne mal provokativ". Sie bewundere ihn für seinen Scharfsinn und auch für seinen Spürsinn.

Aigner nannte ihn eines der "größten politischen Talente unserer Zeit". "Er konnte Stall und auch Staatsbankett. Er konnte Bierzelt und er konnte auch Plenum. Er konnte zu allen reden und mit allen." Direkt an Aiwanger gerichtet, betonte sie: "Dass wir dich verloren haben, schmerzt sehr und reißt eine riesengroße Lücke. Wir sind, ich bin, furchtbar traurig."