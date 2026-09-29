After-Wiesn in München: Wo die Party nach dem Oktoberfest weitergeht
Für Millionen von Oktoberfest-Besuchern endet der Abend nicht mit der letzten Maß im Zelt. Für sie geht es nach Zeltschluss noch weiter in die zahlreichen Kneipen, Bars und Clubs der Stadt. Für 16 Tage verändert sich dadurch das Münchner Nachtleben deutlich – mehr Menschen, mehr Umsatz, aber auch Probleme, die viele Feierwütige mit sich bringen.
Was überwiegt aber, wenn sich die Stadt zur Wiesn komplett verändert und was passiert mit dem Münchner Nachtleben wirklich? Dieser Frage gehen Niclas Vaccalluzzo und Maja Aralica in der Wiesn-Spezial-Folge von "Kindl der Nacht" nach – dem AZ-Podcast über das Münchner Nachtleben.
Einer der weiß, was auf der Wiesn passiert, aber auch mit der Stadt insgesamt, ist Gastronom Alex Recknagel. Er leitet die Papa-Schichtl-Bar im legendären Schichtl-Zelt auf dem Oktoberfest. Gleichzeitig führt er mit der Ory Bar, der Frau im Mond, dem Herzog, dem Bambi, dem Sola und der Ivy Tagesbar zahlreiche Lokale in München. Im Podcast erzählt Recknagel, wie sich seine Lokale zur Wiesn verändern, wie er damit umgeht, wenn die Stimmung mal kippt und was eine Bar im Festzelt so besonders macht.
Boazn, Bass und Bier: Wer hinter dem Podcast steckt
"Kindl der Nacht" ist der neue AZ-Podcast über das Münchner Nachtleben. Alle zwei Wochen sprechen Niclas Vaccalluzzo und Maja Aralica mit Menschen, die mittendrin sind: über Boazn und Clubs, queere Partys, After-Wiesn und neue Trends. Es geht um die Orte, an denen München nachts zusammenkommt – und um die Menschen und Geschichten dahinter.
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- Oktoberfest
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