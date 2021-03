ADFC-Radlklima: Farbe reicht nicht

Die AZ-Lokalchefin Sophie Anfang über das Münchner Radnetz.

München - Nach dem erfolgreichen Radentscheid war die Euphorie unter Münchens Radlern groß. Nun gibt es Planungen für einen Altstadtradlring, und einige Pop-up-Radwege aus dem vergangenen Jahr werden tatsächlich permanent das Radwegenetz der Stadt bereichern.

Münchner Radler brauchen mehr Sicherheit im Straßenverkehr

Trotzdem ist vom einstigen Elan des Radentscheids nur noch wenig zu spüren. Nach der rumpeligen Aktion an der Fraunhoferstraße will sich wohl niemand mehr eine überstürzte Verkehrsplanung vorwerfen lassen.

Stattdessen schaltet man gleich ein paar Gänge runter. Dabei könnte man schon jetzt viele Radwege ohne langwierige Modellversuche sicherer machen - und verhindern, dass sie zugeparkt werden.

In Städten wie Montreal in Kanada trennt man Radwege mit schnell montierbaren Stempen ab. So kann geschützt geradelt werden. Einfach nur eine rote Fahrbahn auf den Asphalt zu malen, ist zu wenig.