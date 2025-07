Actionsport mit Ausblick: Neue Trendsporthalle in München bietet eine Dachterrasse für alle

Die Stadt hat eine Actionsporthalle in der ehemaligen Eggenfabrik eröffnet. Auf der Dachterrasse kommen auch Nicht-Sportler auf ihre Kosten

Zugegeben: Skateboarding oder BMX sind kein Breitensport. Aber für viele junge und zunehmend auch etwas ältere Menschen sind solche Sportarten nicht mehr aus ihrem Leben wegzudenken.

Wer üben will, braucht gute Nerven, denn die Flächen dafür sind rar. Umfunktionierte Supermarkt-Parkplätze am Abend oder einzelne Flächen in Parks fallen bei Regen ins Wasser. Den Eintritt für Hallen von privaten Betreibern können sich viele nicht leisten.

Ein Ort, der Bewegung und Sport fördert

Nun hat OB Dieter Reiter (SPD) in der ehemaligen Eggenfabrik in Pasing das Casa eröffnet, das Center for applied Skateboard Arts. Der Indoor-Park bietet 1000 Quadratmeter überdachte Fläche zum Trainieren mit dem Skateboard, BMX, Inline- oder Rollerskates und dem Rollstuhl.

"Hier ist ein Ort entstanden, der nicht nur Bewegung und Sport fördert, sondern auch Gemeinschaft, Zusammenhalt und urbanen Lebensstil", sagt Reiter. In die Halle kommt man nur mit einem Ticket. Mit 5 Euro (ermäßigt 4) für ein Zeitfenster von drei Stunden hält sich der Eintrittspreis in Grenzen. Aber der Besuch lohnt sich auch für Menschen ohne rollenden Untersatz. Vor dem Casa befinden sich ein Basketballfeld, Tischtennisplatten und Slacklines, die kostenlos genutzt werden können.

Dachterrasse mit Blick über die Bahngleise

Und wer es nicht so mit dem Sporteln hat, der macht es sich auf der Dachterrasse mit Blick über die Bahngleise gemütlich. Am Kiosk gibt’s dort Getränke von Kaffee über Spritz. Vielleicht bekommt der eine oder die andere dann doch Lust auf Skateboarding.

"Das ‘Casa‘ ist ein Ort zum Ausprobieren, Austoben, zum Dazugehören – ohne Leistungsdruck und mit ganz viel Raum für Kreativität", sagt Sportreferent Florian Kraus.

Auch Baureferentin Jeanne-Marie Ehbauer war bei der Eröffnung. Sie findet den Umbau der ehemaligen denkmalgeschützten Eggenfabrik zur Trendsporthalle wegweisend. "Im Sinne der Bauwende konnten wir durch den Umbau das historische Baujuwel mit seinem filigranen Stahlskelett erhalten und auf Jahrzehnte fit machen für eine neue Nutzung."



Angela-von-den-Driesch-Weg 9

Do: 13 bis 22, Fr 14 bis 22 Uhr

Sa-So: 13 bis 22 Uhr