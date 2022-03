Achtung, hier drohen diese Woche Staus in München

Das Münchner Baureferat startet neue Baustellen in Untergiesing/Au, Laim und Berg am Laim.

München - Weil eine Fernwärmeleitung verlegt wird, ist von 21. März bis 15. April das Fahrspurangebot an der Anzinger Straße/Aschheimer Straße in Berg am Laim reduziert. Auch abbiegen können Autofahrer dort dann nicht wie gewohnt.

Neue Baustellen in München: Hier drohen Staus in der Stadt

In Laim verlegen die Stadtwerke von 23. März bis 6. Mai eine Gas- und Wasserleitung. In der Fürstenrieder Straße werden deshalb zwischen Landsberger- und Perhamerstraße in jeder Fahrtrichtung zwei Fahrspuren an der Baustelle vorbei geleitet.

Die Bushaltestelle "Claude-Lorrain-Straße" wird barrierefrei umgebaut. Von 24. März bis 29. April gibt es an der Humboldtstraße/Claude-Lorrain-Straße deshalb eingeschränkte Fahrspuren und Abbiegebeziehungen.