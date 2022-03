Lkw bleibt bei Großmarkthalle in Unterführung stecken

In der Tumblingerstraße bleibt ein Lkw in der Unterführung stecken. Die Feuerwehr ist aktuell dabei, das Fahrzeug freizubekommen.

München - Da hat er wohl die Höhe seines Fahrzeugs unterschätzt. Am Samstagnachmittag, gegen 17.15 Uhr, blieb ein Fahrer mit seinem Lkw in der Tumblingerstraße in der Unterführung nahe der Großmarkthalle stecken.

Feuerwehr und Polizei sind vor Ort. © fm

Lkw bleibt in Unterführung stecken

Laut Pressesprecher ist die Feuerwehr derzeit mit 18 Einsatzkräften vor Ort, um den Lkw aus seiner misslichen Lage zu befreien. Der Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt.

Aktuell ist die Tumblingerstraße im Bereich der Unterführung komplett gesperrt.