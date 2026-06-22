Die 26-jährige Angel N. floh als lesbische Frau vor Verfolgung aus Uganda nach Deutschland – nun sitzt sie wegen eines formalen Fehlers in Abschiebehaft. Während ihre Partnerin und Beraterinnen um sie kämpfen, verschärfen die Behörden ihren Kurs gegen queere Geflüchtete.

Angel N. ist 26 Jahre alt und kommt aus Uganda. Als lesbischer Frau droht ihr in ihrem Heimatland schwere Gewalt, Inhaftierung und sogar die Todesstrafe. Darum ist sie nach Deutschland geflüchtet und hat einen Asylantrag gestellt. In München kam sie in eine Geflüchteten-Unterkunft und wurde später in eine andere versetzt. In der Zwischenzeit wurde ihr Asylantrag ohne ihr Wissen abgelehnt.

Weil der entsprechende Bescheid sie wegen des angeordneten Umzugs nicht erreichte, hatte sie keine Möglichkeit, dagegen zu klagen. Seit dem 19. Mai 2026 sitzt sie in Abschiebehaft. Zuvor hatte sie monatelang versucht, den Stand ihres Verfahrens zu erfahren. Angel hat einen Integrationskurs besucht, einen PC-Kurs absolviert und wollte eine Ausbildung beginnen. Auch die große Liebe hat sie hier gefunden. Sie ist in einer festen Beziehung mit Consolate B..

Behörden überschreiten moralische Grenzen

Julia Serdarov ist Angels Beraterin bei LeTra. "Angels Geschichte ist leider kein Einzelfall", sagt sie zur AZ. Sie und ihre Kolleginnen beraten inzwischen über 600 Klientinnen. Ein Großteil kommt wie Angel aus Uganda. Die Situation spitzt sich zu, denn immer mehr Anträge werden abgelehnt. Seit Kurzem bezahlt das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) den Geflüchteten keine Deutschkurse mehr. "Die Verfahren werden immer schneller abgewickelt", erzählt Serdarov. Früher haben sich diese Verfahren teilweise über Jahre hingezogen. Inzwischen werden sie innerhalb von ein paar Wochen abgewickelt. "Eine Verankerung in der Gesellschaft ist den Geflüchteten damit gar nicht mehr möglich", so Serdarov weiter. "Wir kämpfen für die Menschen, versuchen alle Informationen bereitzustellen, aber es ist eben nicht mehr 2015". Damals gab es in Deutschland eine größere Bereitschaft, Menschen Asyl zu gewähren. Inzwischen hätten die Behörden ihren Handlungsspielraum verschärft, erzählt Serdarov, "immer häufiger werden moralische Grenzen von den Behörden überschritten."

Die Beratungsstelle LeTra in der Angertorstraße. © Daniel von Loeper

"Fälle, dass Bescheide nicht eingehen, häufen sich"

Rein formell sei es Angels Verschulden, dass sie den Ablehungsbescheid in ihrem Asylverfahren nicht erhalten hat. Da die Verlegung in eine andere Geflüchteten-Unterkunft von oben angeordnet wurde, hatte sie dem BAMF ihre neue Adresse nicht mitgeteilt. "Aber die Fälle, dass Bescheide nicht eingehen, häufen sich", sagt Serdarov, "aus unterschiedlichsten Gründen".

Da Angel in Hof in Abschiebehaft sitzt, kann sie den Kontakt mit ihr nicht umfassend halten. Angel kann sie nur zu bestimmten Zeiten kontaktieren. Wenn Serdarov dann nicht erreichbar ist, muss sie warten, bis Angel wieder anrufen kann. Ihre Partnerin Consolate besucht sie, so oft es geht, in Hof. Sie vermisst ihre Freundin sehr und macht sich große Sorgen. "Angel ist eine wunderbare, liebenswerte und nette Person", sagt Consolate. "Wir haben viele Zeit miteinander verbracht und uns emotional umeinander gekümmert. Ich kann mir ein Leben ohne sie nicht vorstellen." Ihr Plan war, auf lange Sicht eine gemeinsame Wohnung zu finden. "Am 19. Mai wurde sie abgeholt, das war sehr schlimm für mich", so Consolate weiter. "Ich war bei der Gerichtsverhandlung dabei. Es hat mir das Herz gebrochen. Ich vermisse sie jeden Tag. Sie ist nicht nur meine Freundin, sie ist mein ein und alles."