Abraxas Musical Akademie: Ein bisschen Show muss sein, gerade bei der Hochzeit

Die Abraxas Musical Akademie München hilft Ihnen dabei, dass Ihr erster Hochzeitstanz unvergesslich wird und sorgt mit einer Einlage für den Glamour der Bühnenwelt.

19. November 2021 - 14:20 Uhr

Alles, was ein Brautpaar bei unserer Aktion „Verliebt, verlost, verheiratet“ gewinnt, ist bei einer Hochzeit unerlässlich: von der Brautmode bis zur großen Feier. Doch obendrauf kommt noch ein besonderes Schmankerl: ein Showact, der die Gäste mitreißt. Dargeboten wird die Einlage von den Künstlerinnen und Künstlern der Abraxas Musical Akademie München (AMA), einer seit 1998 bestehenden Berufsfachschule für Musicaldarsteller.

Dessen 25-köpfiges internationales Dozententeam besteht aus erstklassigen Tanz-, Schauspiel- und Gesangspädagogen, die langjährige Bühnenerfahrung haben und den Schülern in allen Fragen des Bühnengeschehens zur Seite stehen. Zudem vermitteln regelmäßig Gastdozenten den Schülern neue Impulse.

Eine einzigartige Ausbildung

Die steht Bewerbern des deutschsprachigen Raumes offen. Hier können sich zukünftige Musicaldarsteller in drei Jahren in allen Bereichen des Musicals und darüber hinaus umfassend und professionell ausbilden lassen.

Wie viele Darstellerinnen und Darsteller wohl in diesem Knäuel versteckt sind? © Dieter Schnöpf

Einzigartig bei dieser Vollausbildung ist, dass die Schüler ihre erlernten Fähigkeiten schon nach den ersten Semestern in verschiedenen Produktionen auf Bühnen zu erproben können. Alljährlich finden für alle Jahrgänge zwei Theaterproduktionen sowie vier Abende auf der Studiobühne statt. Zudem werden zahlreiche weitere Auftritte organisiert, beispielsweise im Deutschen Theater. Die Schüler sollen so bestmöglich auf den nationalen und internationalen Wettbewerb vorbereitet werden.

Für den ersten Hochzeitstanz perfekt gerüstet

Absolventen der sind im In- und Ausland in vielen Musicalproduktionen zu sehen. Derzeit spielen zwei ehemalige Absolventen in "Der Schuh des Manitu“ im Deutschen Theater die Rollen der Uschi und des Rangers.

Auch bei der Hochzeit ist gute Laune garantiert. © Dieter Schnöpf

Für Musicalfans, die keine Ausbildung anstreben, bietet die AMA viele interessante Musicalworkshops an. Und das Paar, das bei unserer Verlosung gewinnt, wird die noch vor der Hochzeit kennenlernen: Es darf vier Tanzstunden nehmen, um für den Brauttanz gerüstet zu sein! Das legt die Akademie auf die Showeinlage noch drauf.

Weitere Informationen: