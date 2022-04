Ab Montag rollte eine bunte S-Bahn durch München

Seit 50 Jahren fährt die S-Bahn durch die Stadt - ab sofort auch ein ziemlich farbenfroher Zug.

München - Es ist fast auf den Tag genau 50 Jahre her: Am 28. April 1972 fuhr der erste reguläre Zug durch die damals neu gebaute Stammstrecke. Und nun ein halbes Jahrhundert später, rollt wieder etwas Besonderes durch den innerstädtischen Tunnel: die speziell gestaltete und bunte Jubiläums-S-Bahn.

Sie stellt von einer Zugspitze zur anderen die Entwicklung der S-Bahn in München. So kann man sowohl die hellblau-graue Lackierung aus der Anfangszeit entdecken, als auch die Zwischenstufe in Orange bis hin zur roten Farbe, die man heute noch an den Waggons findet. Und natürlich soll der Zug auch ein bisserl zeigen, wohin es in Zukunft gehen könnte.

350 Quadratmeter Spezialfolie haben die Techniker angebracht. Der Zug ist seit Montag im gesamten S-Bahn-Netz unterwegs.